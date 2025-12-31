Atletismo
En la UCI dos corredores de la San Silvestre de Mérida tras sufrir sendas paradas cardiorrespiratorias
Los afectados, dos hombres de 47 y 61 años, fueron atendidos por el Servicio Extremeño de Salud
EFE
Mérida
Dos hombres, de 47 y 61 años, están ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando corrían la carrera San Silvestre de Mérida de este martes.
Según ha informado a EFE el Servicio Extremeño de Salud, ambos fueron atendidos en las inmediaciones de donde tuvo lugar la popular carrera.
El hombre de 47 años fue trasladado al hospital de la ciudad, donde ingresó en UCI.
Por su parte, el varón de 61 años fue derivado al Hospital Universitario de Badajoz, donde también ingresó en la UCI.
- Santa Cruz cobrará la basura a los vulnerables y será casi gratis para la Iglesia
- La borrasca Francis llegará a Tenerife en Año Nuevo con lluvias intensas, viento y nieve en cumbres
- Arrancan 26 postes en la carretera de Los Silos: el Ayuntamiento denuncia un acto vandálico contra el mobiliario público
- El Gobierno de Canarias declara alertas por lluvias, viento y mar el 1 de enero
- Anunciada la fiesta más conocida de Tenerife para Nochevieja: prometen una noche vibrante con grandes sorpresas musicales
- Las torres gemelas más altas de España no están en Madrid ni en Barcelona: están en Canarias
- Convertir la plaza de España en una pista de patinaje, entre las 500 propuestas vecinales de los Presupuestos Participativos de Santa Cruz
- Mueren dos moteros en Tenerife: «No había enterrado a mi hijo y ese señor ya estaba en la calle»