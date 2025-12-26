Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelven las mascarillasTiempo en TenerifeComprobar LoteríaAtascos en TenerifeDroga en La OrotavaIncendio en La MatanzaRecova Vieja
instagramlinkedin

SUCESOS

La Policía se ve obligada a disparar en dos ocasiones a un hombre que retenía a su madre con dos cuchillos en Madrid

Los hechos tuvieron lugar sobre las 09:20 de este viernes

Trasladado al hospital un hombre de 44 años con heridas de fuego en el glúteo y en la pierna tras ser reducido por la Policía Nacional en Carabanchel

Trasladado al hospital un hombre de 44 años con heridas de fuego en el glúteo y en la pierna tras ser reducido por la Policía Nacional en Carabanchel / Raquel Serrano

Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

La Policía Nacional ha detenido sobre las 09:20 de este viernes a un hombre de 44 años que tenía retenida a su madre en su vivienda en C/Gómez de Arteche en Carabanchel Alto (Madrid).

Los cuerpos policiales acudieron al lugar después de que recibieran la llamada de la propia madre, que logró comunicarse y pedir auxilio gracias a los servicios de teleasistencia.

El detenido presentó desde primer momento una actitud agresiva y peligrosa, y los agentes se vieron obligados a actuar, ya que el acusado se les abalanzó con dos cuchillos. Los agentes le dispararon en dos ocasiones que le impactaron al detenido en glúteo y pierna, sin afectarle a órganos vitales.

Cabe recalcar que el hijo tiene antecedentes y es consumidor habitual de drogas.

Posteriormente a los disparos los agentes le realizaron un torniquete con el que finalizaron la detención. El hombre ha sido detenido como presunto responsable de los delitos de quebrantamiento de medida cautelar -tenía prohibido comunicarse con su madre- y atentado contra agente de la autoridad.

Tras lograr la detención, el SUMMA112 atendió y trasladó al hombre al hospital, que actualmente se encuentra estable y fuera de peligro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents