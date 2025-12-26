Muere una mujer mayor en su casa de Asturias y detienen a su hijo por abandono

Un hombre ha sido detenido este jueves, día de Navidad, por la Guardia Civil después de que su madre, de edad avanzada, apareciese muerta en la vivienda en la que ambos residen. El fallecimiento ha sido por causas naturales, al rompérsele la arteria aorta a la mujer. Todo apunta a que llevaba varios días muerta.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia civil de Langreo continúa con la investigación. El detenido se encuentra en los calabozos de la Benemérita en el cuartel langreano y pasará este sábado a disposición judicial del Tribunal de Instancia de Infiesto (Asturias).

El hijo de la fallecida ha sido detenido como autor de un delito de abandono de las obligaciones familiares y por atentado a un agente de autoridad, al haber agredido a los sanitarios que acudieron al domicilio, situado en el barrio de El Orrín de Infiesto. Fue él mismo quien llamó al Centro de Salud de Infiesto, pidiendo ayuda para su madre.

Al parercer, a la vivienda acudió una médico y una enfermera, que comprobaron que la mujer estaba muerta desde hacía varios días. Al comentárselo al hijo, éste se puso muy violento y comenzó a dar gritos y golpes, encerrando a la médico en la habitación. La enfermera pudo escapar y avisar a la Guardia Civil. En el edificio donde se produjeron los hechos se presentaron varias patrullas de la Guardia Civil, cuyos agentes detuvieron al hijo.

Se recabó la presencia del médico forense y se dio inicio al protocolo establecido, comisionando inmediatamente al Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Langreo para a realizar la inspección técnico-ocular.

La mujer vivía en un completo estado de abandono, y además, el hijo no habría avisado a las autoridades del fallecimiento.

Varios vecinos de Infiesto indicaron que madre e hijo no son de la localidad, en la que llevaban viviendo relativamente poco tiempo. A la mujer no se la veía nunca, sí al hijo, que era más conocido.