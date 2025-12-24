Investigación
Detenida una joven que llevó a su recién nacido muerto a incinerar al tanatorio de Tarragona
La mujer, de 24 años, está acusada de un presunto delito de omisión de socorro, aunque la autopsia del bebé podría aumentar los cargos
Jan Magarolas
Una mujer joven fue detenida este pasado martes en Tarragona tras acudir al tanatorio de la ciudad con la intención de incinerar a su hijo recién nacido. Según ha podido confirmar El Periódico de Catalunya de fuentes policiales, los Mossos d'Esquadra detuvieron a la mujer, acusada de un delito de omisión de socorro, que había tenido el parto unos días antes, en su casa. Este miércoles se le practicará la autopsia al bebé.
La joven llegó este pasado martes, 23 de diciembre, al tanatorio de Tarragona con su recién nacido en los brazos, ya muerto, para que fuera incinerado en las dependencias municipales. El bebé estaba envuelto en sábanas y había llegado en el maletero del coche que conducía la madre. En ese momento, los trabajadores del tanatorio alertaron a los Mossos d'Esquadra, que acudieron al lugar y llamaron al Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).
La mujer, de 24 años, explicó que había tenido el parto en casa cuatro días antes, el día 19, y que no pudo moverse antes debido a su mal estado de salud tras el nacimiento del bebé. Desde el tanatorio, la mujer fue trasladada, con custodia policial, al Hospital Joan XXIII para realizarle una revisión médica. Tras darle el alta, la policía catalana detuvo a la madre y la llevó a dependencias policiales, en la comisaría de Campclar. Según adelantó 'La Vanguardia', la detención se realizó por un presunto delito de omisión del deber de socorro.
Un juez de guardia y un forense se trasladaron al tanatorio para ordenar el levantamiento del cadáver. Hoy miércoles se le realizará una autopsia, que podría confirmar, desmentir o elevar la acusación que pesa sobre la madre. La mujer se encuentra actualmente en dependencias policiales y está previsto que pase a disposición judicial en las próximas horas. La Unidad de Investigación de la comisaría de Tarragona, en Campclar, se ha hecho cargo del caso.
Suscríbete para seguir leyendo
- El sur de Tenerife se paraliza durante horas por el colapso en algunas de sus vías más importantes
- La Aemet sitúa a Tenerife en el foco del tiempo en Canaria en una jornada de cielos variables
- Las trabajadoras de Bimba y Lola en Tenerife al ganar el segundo premio: 'Tenía el crepe de jamón y queso en la mano cuando me llamaron para darme de la noticia
- Santa Cruz finaliza, tras nueve años de espera, la primera calle 100% sostenible de Canarias
- Armas ve 'inaceptables' las medidas tomadas por AENA en el aeropuerto de El Hierro
- Buenas noticias para los pensionistas de Tenerife: la Seguridad Social sube las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital en 2026
- A prisión el líder de la secta destructiva desmantelada en Tenerife
- La venta de entradas para ver a los Reyes en el Heliodoro, el 29 de diciembre y por primera vez en internet