En Molins de Rei
Hallado muerto un hombre con heridas de arma blanca en Barcelona
La División de Investigación Criminal (DIC) de la demarcación de los Mossos de la Región Metropolitana Sur ha asumido la investigación de este caso, que se encuentra bajo secreto judicial
EFE
Un hombre de 42 años ha sido hallado muerto la madrugada de este domingo en la calle Foment de la localidad de Molins de Rei (Barcelona), con heridas ocasionadas por arma blanca, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación del caso.
Los Mossos han sido alertados sobre las 4:00 horas de que en la citada calle había una persona en el suelo sin vida.
Un comunicado de la policía catalana señala que hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Mossos, la Guàrdia Urbana de Molins y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), sanitarios que confirmaron que el hombre estaba muerto.
La División de Investigación Criminal (DIC) de la demarcación de los Mossos de la Región Metropolitana Sur ha asumido la investigación de este caso, que se encuentra bajo secreto judicial.
- El Gobierno de Canarias comprará un chalé de lujo de casi tres millones en Santa Cruz
- La Aemet pronostica heladas y nieve en Tenerife este sábado
- Muere Lucía Jiménez, presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo
- El Teide nevado visto desde el espacio: Copernicus muestra una imagen del pico tras el paso de la borrasca Emilia
- Desmantelan una secta en Tenerife que usaba ritos de santería para encubrir delitos
- Las borrascas Claudia y Emilia remontan la temporada de lluvias en Canarias tras un octubre muy seco
- Chinamada en La Laguna: vivir en el límite
- El Ayuntamiento de La Laguna finaliza la reforma integral de los vestuarios del Anexo del Francisco Peraza