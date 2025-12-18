Investigación abierta
Un hombre resulta herido tras sufrir un apuñalamiento en una estación de Barcelona
Los hechos tuvieron lugar este miércoles por la tarde
Redacción
Barcelona
Un hombre resultó herido tras ser apuñalado este miércoles a última hora de la tarde en la estación de Rodalies de La Sagrera-Meridiana de Barcelona.
Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 20:00 horas y, según ha adelantado el digital 'El Caso', la agresión se produjo en el interior de un tren.
El autor de la agresión huyó del lugar y, hasta el momento, no se han producido detenciones. Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y determinar la autoría de los hechos, han confirmado fuentes policiales a la agencia ACN.
- Álvaro González se desvincula del CD Tenerife
- El primer muelle flotante de Canarias sacará grandes barcos del agua en menos de dos horas para repararlos
- El Cabildo de Tenerife excluye a ambientalistas y científicos del desarrollo del Plan del Teide
- Dos empleados de un hotel de Tenerife, detenidos por robar más de 100.000 euros de la caja de la discoteca
- Guía para acceder al Teide a ver la nieve: qué carretera usar, horarios permitidos y dónde aparcar
- La Aemet avisa: cielos nubosos, lluvias y viento este miércoles en Tenerife
- El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 contará con once candidatas adultas, once mayores y diez infantiles a reina
- Santa Cruz inicia la recuperación del monte que se perdió para poder comer