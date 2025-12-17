Investigan la muerte de un hombre que llegó al hospital en Oviedo con un tiro en la cabeza

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de 43 años que este miércoles llegó a un hospital de Oviedo con un disparo en la cabeza. El suceso, ocurrido en torno al mediodía, provocó un enorme revuelto tanto entre el personal sanitario como los numerosos pacientes y acompañantes que se encontraban esperando para ser atendidos en Urgencias. El varón falleció tiempo después de que un familiar lo dejase a la puerta con un orificio de entrada y otro de salida en la cabeza. Fuentes de la investigación mantienen abiertas todas la hipotesis sobre la causa del disparo, aunque confían en poder aclarar el caso tras conocer el resultado de la autopsia que se practicará en el Instituto de Medicina Legal.

Los hechos se produjeron cuando el hombre, vecino de Fonciello, en el concejo de Siero, llegó a las inmediaciones del HUCA en un coche de color rojo conducido por un familiar. Al detenerse el vehículo, una acompañante corrió a Urgencias llena de sangre y pidió ayuda apara que el herido fue bajado del vehículo y metido al interior del centro sanitario. Tras ser recogido por un grupo de sanitarios, el conductor movió el coche para aparcarlo en una zona en la que no obstaculzase el paso de las ambulancias.

La escena se desarrolló ante la mirada atónita de decenas de personas que en ese momento se encontraban en el acceso al centro hospitalario, algunas de ellas esperando a ser atendidas desde primera hora. La aparición del hombre supuestamente herido de bala generó un fuerte impacto entre los presentes, que no tardaron en darse cuenta de la gravedad de la situación. Se vivieron momentos de tensión, con gritos y escenas de nerviosismo, mientras algunos usuarios abrían paso y otros alertaban al personal sanitario.

Los servicios médicos actuaron con la máxima rapidez y trasladaron al varón al interior del hospital para prestarle atención urgente. Pese a los esfuerzos realizados por los facultativos, las heridas resultaron incompatibles con la vida y el hombre falleció poco después de su llegada al hospital, sin que se pudiera hacer nada por salvarle.

Una vez confirmado el fallecimiento, la investigación pasó a manos de la Guardia Civil, al tratarse del cuerpo competente en el área donde reside la víctima. Las pesquisas han quedado en manos del Equipo Técnico de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Langreo, que se hizo cargo de las diligencias desde los primeros momentos.

Los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis sobre lo ocurrido. No se descarta que se trate de un hecho autolítico, ni tampoco un hecho accidental, aunque será la autopsia la que arroje luz sobre las causas de la muerte y las circunstancias en las que se produjo el disparo. Dicho examen forense se practicará en el Instituto de Medicina Legal de Asturias, ubicado en el barrio ovetense de La Corredoria.

Dentro del dispositivo policial activado, el equipo de Criminalística de la Guardia Civil de Oviedo llevó a cabo la Inspección Técnico Ocular en la vivienda sierense del fallecido, lugar donde, según las primeras informaciones, se habrían producido los hechos. Los agentes buscaron indicios y pruebas que permitan esclarecer cómo se produjo el disparo y si hubo alguna otra circunstancia relevante previa al traslado al hospital.

Además, los agentes inspeccionaron el vehículo, un Opel Calibra rojo, en el que el hombre fue trasladado hasta el HUCA e interrogaron a varios familiares para reconstruir los momentos previos y posteriores al suceso. Todas estas actuaciones se desarrollan con la máxima cautela, a la espera de los resultados forenses.

Revuelo

El suceso generó un notable revuelo en el entorno del complejo sanitario de La Cadellada, que se prolongó durante varias horas. A lo largo de la tarde fueron llegando decenas de familiares y conocidos del fallecido, que se concentraron en las inmediaciones del hospital, visiblemente afectados por lo ocurrido. La presencia de un amplio despliegue policial llamó la atención tanto de los usuarios como del personal sanitario, poco acostumbrados a escenas de este tipo.

La Guardia Civil continúa con la investigación para esclarecer plenamente lo sucedido y determinar si se trató de un acto voluntario o si concurren otras circunstancias.