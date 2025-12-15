ACCIDENTE
Un niño, muy grave tras caer al vacío en un edificio de Palma
La Policía Nacional está investigando en qué circunstancias se ha precipitado el menor
Un niño ha resultado herido muy grave esta tarde al precipitarse al vacío en un bloque de pisos de la calle General Riera, en Palma. El menor ha sido trasladado en ambulancia a Son Espases y la Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido. En principio se descarta la intervención de otras personas en el suceso.
Los hechos, según confirman fuentes policiales, han ocurrido al filo de las tres menos cuarto de la tarde a la altura del número 130 de la calle General Riera. El menor, cuya edad no han podido precisar las fuentes consultadas, ha caído sobre un vehículo estacionado.
Al lugar han acudido rápidamente patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local de Palma, así como una ambulancia. Los efectivos sanitarios han comprobado que el menor presentaba lesiones muy graves y lo han trasladado de urgencia a Son Espases, donde ha quedado ingresado.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Teide se viste de blanco con Emilia, que deja la mayor nevada desde 2016 y cierra accesos por seguridad
- Los accesos al Teide siguen cerrados y el Cabildo prepara una 'operación nevada'
- La Aemet alerta: la borrasca Emilia seguirá dejando lluvias, viento fuerte y mala mar este domingo en Tenerife
- Así es la reforma invernal que pretende el CD Tenerife: al menos dos altas y dos bajas
- Muere una mujer de 60 años tras sufrir un atropello en una vía de La Orotava
- Emilia deja en Tenerife metro y medio de nieve en el Teide y 584 incidencias leves
- Una treintena de operarios trabaja para retirar la nieve y el hielo y permitir el acceso al Parque Nacional del Teide tras la borrasca Emilia
- Así está el Teide nevado tras la borrasca Emilia