Una mujer fallece en la costa de Canarias y eleva el número de fallecidos marítimos en diciembre
Efectivos de bomberos rescataron a la mujer del agua en parada cardiorrespiratoria, pero los sanitarios no pudieron revertir la situación
Una mujer de 65 años ha fallecido ahogada este lunes en la playa del Inglés, en el sur de Gran Canaria, de cuyas aguas fue rescatada en parada cardiorrespiratoria por efectivos de los bomberos mediante una moto acuática, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (1-1-2).
En la orilla, personal del Servicio de Urgencias Canario practicó a la mujer maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas sin obtener resultado, por lo que confirmó su fallecimiento.
El 112 recibió a las 08:47 horas una alerta en la que se avisaba de que había una persona en apuros en el agua, en la citada playa, por lo que activó lo servicios de emergencias para su rescate.
Además del personal del SUC y de los efectivos de los bomberos de San Bartolomé de Tirajana, también se derivó a agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que efectuó las diligencias correspondientes hasta la llegada de la autoridad judicial.
- El Teide se viste de blanco con Emilia, que deja la mayor nevada desde 2016 y cierra accesos por seguridad
- Los accesos al Teide siguen cerrados y el Cabildo prepara una 'operación nevada'
- La Aemet alerta: la borrasca Emilia seguirá dejando lluvias, viento fuerte y mala mar este domingo en Tenerife
- Así es la reforma invernal que pretende el CD Tenerife: al menos dos altas y dos bajas
- Muere una mujer de 60 años tras sufrir un atropello en una vía de La Orotava
- Emilia deja en Tenerife metro y medio de nieve en el Teide y 584 incidencias leves
- Así está el Teide nevado tras la borrasca Emilia
- Ventaja, control y victoria del Tenerife en Avilés