En Mondéjar
Un fallecido y un herido grave en el incendio de una vivienda en Guadalajara
El incendio se ha originado la madrugada de este jueves en una vivienda de tres plantas, al parecer, en unos colchones que había en la planta baja del inmueble, en el que residían siete personas, todas ellas de origen inmigrante
EFE
Un hombre ha fallecido por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Mondéjar (Guadalajara) en el que también se han visto afectados otros seis hombres, uno de ellos de gravedad.
El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el incendio se ha originado a las 3:45 horas de este jueves en una vivienda de tres plantas de la calle Solana Alta, en Mondéjar, al parecer en unos colchones que había en la planta baja del inmueble, en el que residían siete personas, todas ellas de origen inmigrante.
Uno de los residentes, del que se desconoce la edad, ha fallecido por inhalación de humo.
Además, otro hombre ha resultado herido de gravedad y ha tenido que ser trasladado en UVI al Hospital de Guadalajara.
Los otros cinco residentes también han sufrido heridas leves, ya sea por inhalación de humo o por torceduras de tobillo al saltar desde la tercera planta hacia la calle, y han sido trasladados también al hospital de Guadalajara por dos ambulancias de soporte vital.
Los bomberos de Azuqueca de Henares, que se han desplazado al lugar, han dado por extinguido el incendio a lo largo de la madrugada.
La vivienda en la que se ha producido el fuego ha quedado inhabitable, si bien las llamas no han afectado a inmuebles colindantes.
Al lugar del suceso, además de los bomberos de Azuqueca, la UVI y las dos ambulancias de soporte vital básico, han acudido agentes de la Guardia Civil, médico de urgencias y la agrupación de Protección Civil de la localidad.
- El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de la llegada de la borrasca Bram a Tenerife esta semana: 'Lloverá en Canarias
- Urbanismo busca a los 434 dueños extranjeros del hotel abandonado en Añaza
- Futuro incierto para inquilinos de las 358 viviendas de Añaza
- La Audiencia Provincial ejecuta la salida de los okupas del hotel Callao Salvaje: “El estado es dantesco y deplorable”
- Cierra Shibui: crónica de una muerte anunciada
- La complicada situación de Álvaro González en el CD Tenerife y la opción real de una salida en invierno
- Ni Doña Manolita ni La Bruja de Oro: la gasolinera de Tenerife que cada año reparte premios en la Lotería de Navidad
- La jornada laboral de 35 horas semanales enquista la huelga en el tranvía de Tenerife