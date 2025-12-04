Investigación
Detienen al jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación contra el tráfico de drogas
EFE
Valladolid
El jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid ha sido detenido este jueves en una operación desarrollada por el departamento de Asuntos Internos de Madrid, han informado a EFE fuentes próximas al caso.
El operativo dispuesto ha abarcado, además, el precinto de parte de algunas zonas de la Comisaría de Delicias de Valladolid en la que trabaja el arrestado.
Asuntos Internos está también tomando declaración a otros policías como testigos dentro del dispositivo establecido, al parecer relacionado con el trafico de drogas, sin que por el momento hayan trascendido más detalles acerca de una operación que continúa abierta.
- Detectan un desprendimiento cerca del Barranco de Masca
- El cedro Tara permaneció oculto durante tres décadas en el Parque Nacional del Teide
- Una persecución a un delincuente acaba con su detención tras quedarse sin gasolina en Tenerife
- Próximo paso judicial de los vecinos que han dejado a Santa Cruz sin ordenanza de tráfico y sin carril bici: desmantelar la Zona Urban
- Tenerife está de dulce gracias a 'La Princesa de Free Heart': 'Nos enteramos del Solete Repsol por nuestros clientes
- Heridos de gravedad dos jóvenes en un atropello en Tenerife
- Comienza la instalación de dos módulos que unen la pasarela del padre Anchieta con el Intercambiador de La Laguna
- Impulso a la peatonalización de la calle Santiago: el Cabildo financiará el 80% del coste de la obra