Investigación
Detenidos una mujer y su pareja por la muerte del hijo de ella, de 4 años, en Almería
El cadáver del pequeño fue encontrado en la noche del miércoles en una playa del municipio almeriense de Garrucha
EFE
Sevilla
Una mujer y su actual pareja han sido detenidos en Almería por la muerte del hijo de ella, un niño de 4 años, cuyo cadáver fue encontrado en la noche del miércoles en una playa del municipio almeriense de Garrucha, según han informado este jueves a EFE fuentes cercanas a las investigación.
Fuentes del Ayuntamiento de Garrucha han explicado de que, sobre las 22:30 horas, se recibió aviso sobre la desaparición de un menor y se activó una búsqueda por parte de Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil.
Las fuentes próximas a la investigación han añadido que la madre del menor y su actual pareja son las dos personas detenidas.
- Detectan un desprendimiento cerca del Barranco de Masca
- El cedro Tara permaneció oculto durante tres décadas en el Parque Nacional del Teide
- Una persecución a un delincuente acaba con su detención tras quedarse sin gasolina en Tenerife
- Próximo paso judicial de los vecinos que han dejado a Santa Cruz sin ordenanza de tráfico y sin carril bici: desmantelar la Zona Urban
- Tenerife está de dulce gracias a 'La Princesa de Free Heart': 'Nos enteramos del Solete Repsol por nuestros clientes
- Comienza la instalación de dos módulos que unen la pasarela del padre Anchieta con el Intercambiador de La Laguna
- Impulso a la peatonalización de la calle Santiago: el Cabildo financiará el 80% del coste de la obra
- Hallan a una joven discapacitada que desapareció de su casa tres días en Tenerife