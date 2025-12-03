Un paciente psiquiátrico mata a golpes con una mancuerna a su compañero de piso en Valencia

La Policía Nacional ha detenido esta noche en Valencia a un hombre en tratamiento psiquiátrico minutos después de que hubiese matado, al parecer a golpes, a un compañero de piso con quien había mantenido una discusión instantes antes, en un piso compartido en el distrito de l'Olivereta. Los hechos han ocurrido pasadas las nueve y media de la noche, aunque el cuerpo sin vida de la víctima no ha sido localizado hasta pasadas las diez de la noche.

La alarma ha saltado gracias a la llamada de la víctima, que había avisado a Emergencias porque su compañero de piso, que llevaba toda la tarde muy nervioso y agresivo, le había amenazado varias veces y en ese momento estaba intentando saltar desde la ventana. Al lugar han acudido de inmediato coches patrulla de la Policía Nacional y de la Local, que han tratado en vano de que les abriesen la puerta del domicilio indicado por los vecinos, de manera que han terminado por pedir la colaboración de los Bomberos de Valencia. Efectivos de ese cuerpo han acudido con una escalera de altura, en la que se han izado un bombero, dos policías locales y un policía nacional.

Una vez arriba, el agente de la Policía Nacional, que disponía de una pistola táser de dotación -estaban advertidos de que al menos una de las personas que reside dentro es un paciente psiquiátrico-, accedió al interior de la vivienda y encontró a la víctima, en el suelo, con la cabeza destrozada a golpes, y al presunto homicida, ensangrentado, subido a horcajadas encima de él y con el arma homicida, una mancuerna, aún en la mano. El agente le ha conminado a apartarse de su víctima, soltar el arma y echarse al suelo y, tras una tensa espera de unos pocos minutos, ya que el supuesto homicida seguía en pleno brote psicótico y no parecía responder, ha acabado por obedecer, de manera que el policía ha podido esposarlo y detenerlo.

Coches patrulla de la Policía Nacional y de la Local, bomberos y un SAMU han acudido al lugar. / Fernando Bustamante

El detenido, en la cesta de los bomberos

El presunto homicida ha tenido que ser bajado a la calle en la misma cesta de los bomberos, eso sí, esposado y fuertemente custodiado para evitar nuevas agresiones, ya que el cuerpo de la víctima ha quedado tendido en el pasillo de la casa, muy cerca de la puerta principal, obturando esta e impidiendo su apertura tanto desde el rellano, como desde el interior. La posición y lugar donde estaba el cadáver denotan que la víctima ha tratado en vano de escapar de su agresor.

Al lugar ya se han desplazado agentes del grupo de Homicidios y de la Policía Científica, ambos de la Policía Nacional, para hacerse cargo de la investigación, los primeros, y de la inspección ocular, los segundos. Además, ha sido activado al forense de guardia para examinar el cuerpo y levantarlo después por orden de la jueza de Instrucción 17 de Valencia en funciones de guardia. Una vez completada esa diligencia, ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) de Valencia, donde este miércoles se le practicará la autopsia.

El detenido ha sido atendido por el personal sanitario de una ambulancia del SAMU que el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha desplazado al lugar y, a continuación, ha sido evacuado a un centro hospitalario de Valencia, donde permanecerá bajo custodia policial mientras los psiquiatras logran estabilizar su estado mental.