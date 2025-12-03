Accidente
Una chica de quince años muere asfixiada al meter la cabeza entre las rejas de una ventana en su casa de Mallorca
La joven sacó la cabeza para ver si venía su madre y el padre estaba en casa con ella, pero no se dio cuenta de lo ocurrido hasta que ya era tarde
Marcos Ollés
Una chica de quince años falleció anoche en su domicilio de Palma de Mallorca asfixiada al sacar la cabeza por la reja de una ventana y quedar atrapada. Según la investigación, sacó la cabeza para ver si venía su madre.
El padre estaba en casa con ella, pero no se dio cuenta de lo ocurrido hasta que ya era tarde. Tras dar aviso a emergencias, la dotación sanitaria solo pudo certificar la defunción de la víctima. La Policía Nacional abrió una investigación y concluyó que la muerte había sido accidental.
Los hechos, según informan fuentes policiales, ocurrieron anoche, sobre las nueve y media, en un domicilio de Palma. La víctima, una chica de quince años, sacó la cabeza por entre los barrotes de la reja de una ventana de su domicilio y no pudo sacarla. La presión de los barrotes le provocó la asfixia hasta la muerte.
Ante las extrañas circunstancias de la muerte, la Policía Nacional movilizó a los agentes del Grupo de Homicidios. Junto a una comisión judicial, los investigadores realizaron una inspección ocular tanto del cadáver como del lugar donde había quedado atrapada. Los policías concluyeron que se había tratado de una muerte accidental. En cualquier caso, está previsto que se le practique la autopsia a la joven fallecida en las próximas horas, lo que permitirá determinar de forma fehaciente las causas de la muerte.
La familia de la joven se encontraba muy afectada por lo ocurrido.
