Asesinada una mujer de 45 años tras ser agredida con arma blanca por un hombre en Toledo

Una mujer de 39 años ha sido asesinada este miércoles en Torrijos (Toledo) tras sufrir una agresión con arma blanca por parte de un hombre de 45 años, que ha sido trasladado al Hospital de Toledo por diversas lesiones y que ya ha sido detenido.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha indicado a través de redes sociales que está recabando datos de este asesinato, ya que se podría tratar de un presunto caso de violencia machista.

Además, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Caudete (Albacete), también ha apuntado a que este asesinato podría ser un nuevo caso de violencia de género.

Fuentes de la investigación han indicado a EFE que en el domicilio en el que se ha producido el suceso había dos menores, que están siendo atendidos por el psicólogo del Centro de la Mujer y también se están desplazando un equipo de trabajadores sociales del Ayuntamiento de Torrijos.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el suceso ha ocurrido a las 13:10 horas de este miércoles en una vivienda de la calle Cirio Montero, cuando la mujer ha recibido varias heridas de arma blanca en el abdomen, que le han causado la muerte.

El presunto agresor, un hombre de 45 años, ha sido trasladado en una UVI móvil al Hospital Universitario de Toledo con diversas lesiones.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han informado a EFE de que este hombre ha sido detenido y que la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

Ni la víctima ni el agresor estaban registrados en el Sistema Viogén.

De confirmarse este caso y el registrado ayer por la tarde en Alicante como asesinatos machistas, serían 43 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.338 desde 2003.