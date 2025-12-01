Investigación
Muere una mujer en el incendio de una vivienda en Fuengirola (Málaga)
El suceso se ha producido en la calle Jilguero, sobre las 19:40 horas, cuando varias llamadas de ciudadanos alertaron del fuego y de que podía haber personas atrapadas en el interior del inmueble
EFE
Málaga
Una mujer ha fallecido este lunes en el incendio de una vivienda en Fuengirola (Málaga), según ha informado el servicio de Emergencias 112.
El suceso se ha producido en la calle Jilguero, sobre las 19:40 horas, cuando varias llamadas de ciudadanos alertaron del fuego y de que podía haber personas atrapadas en el interior del inmueble.
La sala coordinadora activó a los bomberos, a la Policía Local, a la Nacional y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.
La Policía Local y la Nacional han confirmado al 112 el hallazgo de una mujer fallecida en el interior de la vivienda que, según las mismas fuentes, era la moradora del inmueble.
- La Aemet avisa: Tenerife afrontará lluvias intensas a primeras horas y fuertes rachas de viento este lunes
- La Aemet anuncia cambios en el tiempo: la calima remite, llegan nubes y posibles lluvias a Tenerife
- Asesinato de la Banda de Añaza | Amenazas a la hermana de la víctima: "Son las próximas en la lista"
- Persecución en Santa Cruz de Tenerife: dos individuos en un coche robado causan tres accidentes
- Las Mimosas y Añaza: los tinerfeños más ricos y más pobres viven en Santa Cruz
- Guerra en los tribunales: Garrido, Achi, Concepción y Conrado, citados en los juzgados el 26 de abril de 2026
- Una ruta perfecta para hacer en familia: así es el sendero circular de Tenerife que enamora por sus vistas
- El Santander devolverá 300.000 euros a un tinerfeño por un producto tóxico