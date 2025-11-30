Persecución en Santa Cruz de Tenerife: dos individuos en un coche robado causan tres accidentes

Persecución por las principales vías de Santa Cruz de Tenerife sobre las 15:20 horas de este domingo con un balance provisional de tres accidentes de tráfico y varios heridos que [a las 16:45 horas] aún están pendientes de valorar por los servicios sanitarios.

La Policía Local capitalina logró dar el alto al vehículo que estaba siendo perseguido cuando circulaba por la calle Comodoro Rolín. Tras detener el coche se bajaron dos varones que huyeron a pie aunque fueron perseguidos por dos motoristas siendo detenido uno de ellos que es menor de edad. El segundo ocupante logró huir a pie y está siendo buscado aún, según confirmaron fuentes policiales.

La persecución se inició en la calle diagonal que une Tres de Mayo con la Avenida de La Salle. El conductor de un vehículo ocupado por dos varones se saltó el ceda el paso y ocasionó una violenta colisión con otro coche, un Renault Capture, que circulaba por la Avenida de La Salle. El conductor del Renault no pudo controlarlo, la inercia hizo que diera un brusco giro y chocara contra el muro de acceso del garaje del edificio en el que se encuentran los Juzgados de lo Social. Parte del murete se vino abajo por el golpe y el Renault sufrió importantes daños en la parte delantera y laterales, con reventón de tres de los neumáticos.

Estado en el que quedó el vehículo siniestrado por un conductor que se dio a la fuga este domingo en Santa Cruz de Tenerife. / M. Á. A.

En un principio el conductor del Renault, de 65 años de edad, no parecía que tuviera lesiones de importancia aunque sí estaba visiblemente conmocionado y fue atendido por un técnico sanitario del SUC hasta que fue evacuado en una ambulancia a un centro hospitalario.

El coche que se había saltado el ceda el paso y ocasionó el accidente se dio a la fuga siendo perseguido por una patrulla de la Policía Local que intentó darles el alto, pero el conductor que huía hizo caso omiso a las advertencias y continuó la marcha a gran velocidad por varias de las principales vías de la capital. Circuló con el pedal del acelerador a fondo por el Puente Galcerán, Méndez Núñez, Avenida 25 de Julio, Ramblas de Santa Cruz, Avenida de los Asuncionistas, Avenida Reyes Católicos y giraron por la calle Unamuno en dirección contraria. Los agentes de la patrulla que les perseguía no se esperaron el giro y dieron un volantazo para no perderles la pista, con tanta mala fortuna que chocaron contra una farola. Los dos funcionarios han sido trasladados a un centro hospitalario con lesiones de carácter leve salvo complicaciones, añadieron las fuentes policiales.

El coche que huía de la Policía continuó la marcha por la Avenida de Madrid y Avenida Benito Pérez Armas donde provocaron que otros dos vehículos que circulaban por esa vía colisionaran entre sí. En principio no hay que lamentar heridos pero sí cuantiosos daños materiales. El conductor a la fuga continuó la marcha a gran velocidad y entró por la calle Comodoro Rolín donde finalmente le bloqueó el paso una patrulla, frenó el coche y se bajó junto a su acompañante huyendo a pie del lugar ambos. Finalmente, uno de ellos ha sido detenido aunque por el momento no se sabe si era el que iba al volante o en el asiento del copiloto.

Según indicaron las fuentes policiales, el vehículo pertenece a una empresa de alquiler de coches radicada en Las Palmas de Gran Canaria y figura como sustraído. En las primeras pesquisas que se están realizando en este coche se han encontrado restos de sustancias estupefacientes.