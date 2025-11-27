Castilla y León
Un hombre hospitalizado en Burgos tras recibir un disparo
Como consecuencia de la acumulación de personas en el lugar de la agresión ha resultado herida una mujer de 50 años, quien ha caído al suelo tras recibir un empujón y se ha golpeado la cabeza
EFE
Un hombre de 47 años ha resultado herido este jueves tras recibir un disparo en la ciudad de Burgos, donde ha sido hospitalizado para tratarle de las heridas sufridas en esta agresión, ha informado el Servicio de Emergencias 1-1-2.
Al parecer, el disparo ha sido realizado por otro hombre en la calle Vitoria, a la altura del número 165, poco antes de las nueve de la noche, hasta donde se ha desplazado una UVI móvil para evacuar al herido.
Inicialmente el 1-1-2 informó de que el afectado era un joven de 30 años, pero finalmente ha detallado que la edad era de 47 años, según los datos recabados por la Policía Nacional, que ha enviado a varios efectivos junto a la Policía Local.
El suceso ha generado gran confusión en la zona y como consecuencia de la acumulación de personas en el lugar de la agresión ha resultado herida una mujer de 50 años, quien ha caído al suelo tras recibir un empujón y se ha golpeado la cabeza.
Esta mujer ha sido también evacuada al Hospital de Burgos en un ambulancia de soporte vital básico.
- Luz verde al Muelle de Enlace: alcanzado el acuerdo que permitirá al centro de Santa Cruz llegar al mar
- Un alcalde de Tenerife, entre los mejores pagados de España
- El ayuntamiento pide 400 euros a los vecinos y gasta un millón en el mercado
- Estos cinco quesos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife son los mejores del mundo: estas son las cinco elaboraciones que han triunfado en los World Cheese Awards
- Los tuk tuk llegan a Santa Cruz de Tenerife: esta nueva actividad turística arranca con cinco vehículos
- El Gobierno de Canarias alerta de que 'la cosa se pone fea en España
- Un hombre en estado crítico tras bajarse de una guagua y ser atropellado por un motorista en Tenerife
- Vuelve la Feria Gastronómica de Tapas y Vinos a Santa Cruz de Tenerife: fechas, horario y todo lo que no te puedes perder