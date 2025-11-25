En Alzira
El padre de la niña fallecida tras una intervención en la clínica dental en Valencia: "Estamos desolados"
La familia recibe ayuda psicológica tras la muerte inesperada de la menor tras un tratamiento en una clínica dental
P. F.
“Estamos desolados”. Así ha expresado el padre de la niña de seis años fallecida en Alzira tras un tratamiento en una clínica dental el dolor de la familia tras la inesperada muerte de su única hija el pasado jueves. “Estamos en tratamiento psicológico, no podemos más”, ha comentado en una breve conversación telefónica con Levante-EMV.
La vida de esta familia dio un vuelco radical la semana pasada. Tras una visita al dentista en la que se practicó a la niña una sedación para la extracción de unos dientes de leche y la raíz de un tercero, así como la realización de varios empastes, la menor permaneció primero varias horas en observación con síntomas de somnolencia y respiración dificultosa, llegando a vomitar en varias ocasiones. Tras una mejoría la niña regresó a casa con sus padres y horas después se sintió indispuesta de nuevo. Los padres la llevaron al servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera, donde entró ya en parada cardiorrespiratoria y las maniobras de resucitación realizadas por los médicos no resultaron efectivas.
Otra menor de cuatro años que también había sido atendida en la misma clínica había entrado en el Hospital de la Ribera hora y media antes con síntomas similares y fue derivada en una SAMU a la UCI pediátrica del clínico, donde permaneció hasta lunes, cuando su favorable evolución permitió que pasara a planta.
Alzira se levantó el viernes consternada por este luctuoso suceso. Sanidad ordenó el cierre cautelar de la clínica a la espera de conocer las causas. La familia de la pequeña está destrozada. Según han comentado algunos allegados, era una niña muy buscada por los padres. Tanto la Conselleria de Sanidad como el juzgado han abierto una investigación que, como ha informado Levante-EMV, se centra en determinar si la clínica tenía autorización para realizar este tipo de sedación y las causas de la muerte de una niña y la grave intoxicación de la segunda.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detienen en Tenerife a un padre que intentaba huir dejando a su hijo en la isla
- La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: las temperaturas podrían superar los 30ºC este lunes
- Nueva polémica en La Salud: el Ayuntamiento renueva las tuberías, pero el coste en los patios recae en los residentes
- Así puedes viajar a Asturias sin salir de Tenerife: este es el mejor cachopo de Canarias
- El puerto de Santa Cruz de Tenerife reúne algunos de los veleros y yates más espectaculares del mundo
- Otro BIC para La Laguna: el Ayuntamiento intenta que el sendero de Chinamada a la Punta del Hidalgo incremente su protección
- El cronista oficial de La Laguna desvela que el origen de los barcos de Los Valles puede estar en México
- Un juzgado de Tenerife ‘facilita’ a un agresor la localización de una víctima