La propietaria de la clínica en la que fue intervenida la menor fallecida en Valencia: "La niña salió aparentemente bien... La anestesista no sabe qué ha podido pasar"

La propietaria de la clínica dental en la que fue intervenida la niña de 6 años fallecida en Alzira ha reconocido en À Punt que la menor salió de las instalaciones "aparentemente bien" y que la anestesista que la atención "no ha sabe qué ha podido pasar".

En declaraciones a À Punto, la responsable de la clínica ha explicado que a la menor se le extrajeron unos dientes de leche y nos empastes y que para que la niña estuviera "más reladaja" se la aplicó sedación. En este sentido ha explicado que no se la aplicó una anestesia general y que están "investigando el lote de anestesia".

Otra menor de 4 años también tuvo que ser atendida en el hospital, al que arribó con un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. La menor también había recibido tratamiento en la misma clínica dental y fue evacuada en un SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de València, donde permanece ingresada, según han confirmado fuentes sanitarias.