En el barrio de Collblanc
El rapero Morad, detenido de nuevo en L'Hospitalet: la Guardia Urbana lo arresta por romper una orden de alejamiento
Germán González
La Guardia Urbana de L'Hospitalet detuvo este miércoles al trapero Morad en el barrio de Collblanc. En esta ocasión, el motivo del arresto fue el quebrantamiento de una orden de alejamiento, según adelantó el digital Metrópoli y ha confirmado EL PERIÓDICO. El músico tiene prohibido acercarse a una determinada distancia del lugar de residencia de su padrastro, que vive en la zona donde Morad fue detenido.
Morad ha sido detenido en varias ocasiones por diferentes encontronazos con la policía y también por conflictos familiares. El joven del barrio de La Florida de L'Hospitalet ya ha pasado por la cárcel por un delito de conducción temeraria y también se ha salvado de volver a entrar tras suspenderse otra condena por un altercado con los Mossos d'Esquadra y la tenencia de una porra extensible.
Se da la circunstancia, además, de que un hermano del trapero fue puesto a disposición ante la Fiscalía de Menores por una agresión con cuchillo a tres jóvenes el pasado mes de septiembre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Quince jóvenes se enfrentan con cuchillos y palos en un barrio de Tenerife
- Freno al turismo en La Laguna: el Ayuntamiento pone tope a los grupos de visitantes que recorren sus calles
- El jugador del CD Tenerife Marc Mateu vuelve de Alicante con diagnóstico y tratamiento actualizados
- Asesinato en Arona: los acusados de la muerte de Eloy aceptan una condena de 17 años de prisión
- El SOS de la librería solidaria de Santa Cruz obtiene respuesta: consigue otro local
- La acusada por la muerte de Eloy en Arona quiso saber el día antes qué pena le caería por asesinato
- Navidad 2025: abre sus puertas uno de los mercadillos más bonitos de Tenerife
- Una red de trasteros para guardar coca: así operaba un grupo de venta de drogas en Tenerife