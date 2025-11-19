Investigación
Detienen en Castellón a uno de los diez fugitivos más buscados de Canadá
El hombre compró entre enero de 2017 y septiembre de 2020, listas de datos de miembros y clientes de una empresa de servicios financieros y llevó a cabo varios esquemas de fraude
EFE
La Policía Nacional ha detenido en Castellón de la Plana a un fugitivo incluido en la lista de los diez más buscados por Canadá y reclamado por las autoridades canadienses por delitos de fraude, robo de identidad y tráfico de información personal, por los que se enfrenta a una pena de 14 años de prisión.
Según fuentes policiales, el ahora detenido compró, entre enero de 2017 y septiembre de 2020, listas de datos de miembros y clientes de una empresa de servicios financieros y llevó a cabo varios esquemas de fraude, causando un perjuicio cercano a dos millones de dólares canadienses.
La investigación comenzó a principios de este año, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que el prófugo, que tenía en vigor una Orden Internacional de Detención, podría encontrarse en España.
Gracias al intercambio de información de la Red Nacional FAST, la Policía Nacional pudo centrar la búsqueda en la zona donde residía el investigado y el pasado 6 de noviembre, tras varias comprobaciones, fue arrestado cuando se encontraba en un bar de Castellón.
- Quince jóvenes se enfrentan con cuchillos y palos en un barrio de Tenerife
- El CD Tenerife se prepara para jugar en una ratonera: 'Es el campo que más condiciona de la categoría
- Los dos acusados de un asesinato en Arona se echan las culpas del crimen
- Tres actos vandálicos a la semana en la zona de Los Charcos de Valleseco
- Santa Cruz enciende su Navidad este jueves con más de 100 actividades
- La iglesia más extraña y espectacular del mundo está en Tenerife: así es la obra de un arquitecto canario que ha ganado el 'mundial de la arquitectura'
- Esta aerolínea que opera desde el Aeropuerto de Tenerife Sur es la más barata para irte a ver mercadillos navideños este año: adelanta a Ryanair y Vueling
- Ni Londres ni Madrid: uno de los mercadillos más mágicos de Navidad está en Santa Cruz de Tenerife