El el municipio de Las Gabias
Muere una niña de 6 años en el incendio de una vivienda en Granada
Otro menor ha resultado herido en el incendio registrado en una vivienda de Las Gabias
EFE
Granada
Una niña de seis años ha muerto y otro menor ha resultado herido en el incendio registrado este jueves en una vivienda de Las Gabias (Granada).
Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Andalucía, el suceso se ha producido en un inmueble de la calle San José del núcleo de Gabia La Grande pasadas las 17:15 horas de este jueves.
Varios testigos han alertado de que había llamas en la planta baja de una casa y de que un adulto estaba atrapado en la planta superior junto a dos menores.
En el lugar han intervenido agentes de la Policía Local y la Guardia Civil, Bomberos y voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja, junto con los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.
- Sigue en directo el avance de la borrasca Claudia en Tenerife: evolución de la tormenta durante este jueves y medidas de prevención
- Canarias se blinda contra la borrasca Claudia: clases suspendidas, senderos y playas cerradas y alerta en todas las islas
- Canarias suspende las clases presenciales para el jueves por la borrasca Claudia
- Absuelta la dermatóloga tinerfeña acusada por competencia desleal
- Las clases on line se complican en Canarias: la saturación de servidores genera el caos en la docencia durante la borrasca Claudia
- La borrasca Claudia deja menos lluvias de las previstas en Tenerife en una noche tranquila
- La borrasca Claudia continuará en Canarias: así afectarán los últimos coletazos a la provincia occidental
- Yolanda Díaz anuncia el permiso retribuido de 4 días por la borrasca Claudia: 'se puede modificar su jornada con alerta naranja o roja