Prisión provisional para un hombre por secuestrar y violar durante una semana a una mujer en Alicante

La Policía Nacional ha liberado a una mujer que sufrió siete días de cautividad y violencia en un narcopiso de Alicante Según relata la víctima, un hombre al que no conocía previamente la raptó, maltrató y violó desde el 1 de noviembre, valiéndose de la colaboración de otros dos jóvenes para mantenerla retenida contra su voluntad. El agresor, que se encontraba detenido desde el jueves, ha ingresado en prisión provisional.

La mañana de este viernes, los agentes encontraron en el interior de la vivienda a la mujer, de 50 años, semiinconsciente y con quemaduras en el torso y las piernas, así como a dos hombres jóvenes que le impedían salir del piso y comunicarse, si bien la propia víctima declaró que ellos no llegaron a hacerle daño. Ellos dos aseguraron a las autoridades que actuaban bajo coacciones del agresor.

Una testigo alertó a las autoridades

La liberación se produjo gracias a la llamada de una chica joven que, la noche del jueves, acudió junto a otra conocida a comprar droga a este punto de venta, donde pudo ver a la víctima, que le pidió ayuda. A la mañana siguiente esta joven llamó a la Policía y tres indicativos se desplazaron a la dirección del piso, en cuyo portal encontraron a uno de los sujetos que lo custodiaban. Entonces, los agentes le interceptaron y le pidieron poder entrar a la vivienda.

Al momento de ingresar los policías al piso, la víctima se desplomó y convulsionó, por lo que tuvo que recibir asistencia médica, mientras que los dos hombres jóvenes fueron detenidos por el delito de detención ilegal. Por otra parte, el presunto autor de los tratos degradantes y las violaciones que sufrió la mujer se encontraba detenido desde la noche del jueves por asuntos ajenos a este caso. Cuando la víctima pudo declarar sobre la identidad de su agresor, representado por el abogado Alberto Rodríguez Rozalén, los agentes fueron a buscarle al juzgado, donde ya se encontraba para responder por su requisitoria previa.

El inicio de la cautividad se remonta al 1 de noviembre, cuando la víctima acudió al piso junto a una conocida que ejerce la prostitución, pues esta le indicó que "alguien quería conocerle". Ese día en el piso estaban tres hombres: su agresor y un joven, estos dos argelinos y actualmente detenidos, así como otro joven de nacionalidad española que no se encontraba en la casa cuando llegó la Policía este viernes.

Siete días de cautiverio

La secuestrada declara que se encontró mal tras fumar marihuana y fue al aseo, pero al salir su conocida ya no estaba. Al querer irse ella también, su agresor enfureció, la golpeó en el rostro y la oreja y la llevó a una habitación de matrimonio que tenía el suelo cubierto de cartones. En aquel momento empezó el infierno para la víctima, pues el agresor la ató con bridas, le tapó la boca y le cortó el pelo, para después someterle a varios tratos vejatorios, siendo el peor de ellos el causarle quemaduras con un pequeño soplete. Los otros dos hombres presentes en el piso no intervinieron para ayudarle.

Desde el día siguiente, y bajo amenazas, el agresor forzó sexualmente a la víctima de forma continuada. Ella permanecía incomunicada y encerrada en la habitación, pues el piso servía para el menudeo de droga y su captor procuraba que nadie se enterase de su presencia. Todo esto acabó cuando la misma persona que llevó a la víctima al piso volvió la noche del jueves 6 de noviembre, junto a una tercera joven que fue quien, tras ver a la víctima retenida, dio aviso a las autoridades.

A sabiendas de que en la noche del jueves su agresor había sido detenido por la Policía, la mujer cautiva, confiando en que pronto sería liberada, puso en una bolsa sus pertenencias, así como las herramientas que el victimario utilizó para maltratarla y vejarla. Luego de la declaración de la víctima, los agentes pudieron recuperar fácilmente esta bolsa en el piso.

Según declara la mujer secuestrada, su agresor también maltrataba a los hombres jóvenes que vivían en el piso, quienes presuntamente trabajaban para él en la venta de estupefacientes. Asimismo, sospecha del papel de la conocida que la llevó a ella hasta las manos de su captor y que también trajo al narcopiso a la joven que la socorrió alertando a la Policía.