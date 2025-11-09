A juicio un fraile por estafar más de 220.000 euros a sacedortes ancianos en una residencia de Valencia

Un juzgado de la localidad valenciana de Torrent ha procesado a un fraile de una residencia de sacerdotes ubicada en el Vedat de Torrent por estafar, presuntamente, más de 220.000 euros a otros párrocos compañeros suyos de la congregación.

Junto a este fraile, el juzgado también ha procesado --tal y como se desprende de un auto del pasado 9 de junio-- a otra persona, presunta mano derecha de este religioso para cometer la supuesta estafa.

Varias denuncias

La investigación comenzó tras varias denuncias interpuestas contra el fraile y una persona más en las que se alertaba de una supuesta estafa a párrocos de la residencia de el Vedat de Torrent que tenían mermadas sus facultades mentales.

Al parecer, los sacerdotes de la residencia tenían que hacer una aportación para poder estar allí y para atender sus cuidados, pero el dinero presuntamente destinado a este fin en realidad no se dedicaba a eso.

El juzgado realizó varias pesquisas para depurar posibles responsabilidades y descubrió, tras las pruebas practicadas durante la investigación, que dos personas, una de ellas un fraile, eran las responsables del control y gestión de una residencia de sacerdotes ancianos. Las instalaciones están en el Vedat de Torrent y los sospechosos podían ser presuntos autores de los delitos de apropiación indebida y estafa.

En concreto, los investigados se habrían apropiado presuntamente de más de 220.000 euros de, al menos, tres víctimas, dinero que habrían enviado a Colombia o Argentina.

Los hombres habrían aprovechado que uno de ellos estaba autorizado en las cuentas corrientes de los residentes para obtener diferentes cantidades de dinero que luego habrían enviado a cuentas en el extranjero a través de locutorios.

El auto de procedimiento abreviado dictado por el juzgado ha puesto fin a las diligencias de instrucción y el siguiente paso, tras presentarse los escritos de acusaciones y defensas, será la posible apertura de juicio oral contra los investigados.