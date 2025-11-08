Investigación
Detenido en Palma por agresión sexual un hombre que pagaba a menores a cambio de sexo
El sospechoso, acusado también de pornografía infantil y prostitución de menores, invitaba a los adolescentes a su casa para jugar a videojuegos y presuntamente les ofrecía dinero y les grababa en vídeo
Xavier Peris
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre en Palma por pagar a menores para agredirlos sexualmente y grabarlos en vídeo. El individuo esta acusado de los delitos de pornografía infantil, prostitución de menores, agresión sexual, exhibicionismo y provocación sexual.
El pasado viernes agentes de la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional finalizaron una investigación iniciada semanas atrás tras la denuncia de un menor, de unos 16 años. La víctima explicó que, junto a otros amigos, iba a casa de un hombre que les dejaba jugar a videoconsolas y escuchar música. De esta manera el hombre se ganaba la confianza de las víctimas.
Posteriormente, el individuo les ofreció dinero a cambio de mantener prácticas sexuales. El presunto autor de los hechos tenía diferentes cámaras en su habitación con las que les grababa.
El hombre también mostraba fotografías y contenido de carácter sexual a las víctimas. Incluso, algunos de los menores llegaron a explicar que les contactaba a través de redes sociales y les enviaba este tipo de material audiovisual.
Al menos un menor, según testigos que vieron la escena, llegó a mantener relaciones sexuales con el presunto autor de los hechos.
Una vez localizado el domicilio en el que residía, e identificado el sospechoso, los agentes de la Ufam le arrestaron como presunto autor de un delito de pornografía infantil, prostitución de menores, exhibicionismo y provocación sexual y agresión sexual.
En la invetigación participó también el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, que intervino diferentes dispositivos electrónicos, como tablets, ordenadores y memorias externas. En el momento del registro se constató que había vídeos con contenido sexual y numeroso material con pornografía infantil. Durante los próximos días se seguirán analizando todos los dispositivos incautados.
Los policías nacionales de la Ufam han tenido conocimiento que el hombre lleva varios años realizando dichas prácticas.
Hasta el momento de la detención se ha podido constatar la existencia de al menos cinco víctimas. No obstante, la Policía no descarta que aparezcan más afectados en las próximas semanas, y está a la espera de poder identificar a otros menores que aparecen en las imágenes que se han visualizado hasta ahora.
El presunto autor pasó a disposición judicial y el titular del juzgado decretó su ingreso en prisión provisional.
