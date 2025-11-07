Una exmiembro de la secta sexual de Castellón: "El peluquero Juan Miguel me presentó al Tío Toni"

"Yo me quedé viuda y buscaba respuestas en la vida. Me presentaron a este señor [el Tío Toni] y primero iba a sus consultas. Yo tendría 38 ó 39 años y me lo presentó Juan Miguel Martínez Capdevila, el peluquero", afirmó este martes en el juicio de la secta sexual de Vistabella una de las testigos que declararon.

Al principio de la secta

Eso ocurrió en los noventa, en los inicios de las actividades de Toni como gurú religioso.

Ella fue miembro de la secta durante muchos años y es abuela de varias víctimas.

Su hijo, también exmiembro de la comunidad, declaró lo mismo el primer día del juicio: "Yo conozco a Toni a través de mi madre, que lo conoce a través de Juan Miguel", indicó el hombre.

Qué dice 'Karino'

El peluquero castellonense, exmarido de la cantante Karina, fue consultado por Mediterráneo después de que su nombre saliera en el juicio.

"Yo de ese tema no quiero saber nada", dijo. Sobre el Tío Toni, recalcó: "Lo conocí en los noventa porque tenía una empleada de mi peluquería que vivía en la finca".

Juan Miguel aseguró a Mediterráneo que no está citado como testigo en el juicio. "No tengo nada que ver con ese tema", zanjó el peluquero, quien en la actualidad va a participar en un reality show de viajes.

La testigo, una creyente de Toni

El resto de la declaración de la testigo pasó por reconocer que mantuvo relaciones con Toni. "Poco a poco me convenció de que yo tenía unos miomas y me decía que no era sexo, sino que él me daba luz. Cedí porque me dijo que eso era cáncer y me dejé", afirmó, y dijo que creía en él.

En este juicio hay seis acusados por presuntos abusos sexuales a menores. El Tío Toni, líder de todos ellos, falleció en prisión y ello extinguió su responsabilidad penal.