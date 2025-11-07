En Barajas
La Policía investiga la muerte violenta de un hombre con heridas en la cabeza en Madrid
Un viandante alertó a los servicios de emergencia tras encontrar el cuerpo de un varón tendido en la calle, que no mostraba signos de vida
EP
Agentes de la Policía Nacional investigan la muerte violenta de un hombre cuyo cadáver fue hallado en la vía pública del distrito madrileño de Barajas con heridas incisas en la cabeza.
Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los hechos ocurrieron en torno a las 9.15 horas del jueves, cuando un viandante alertó a los servicios de emergencia tras encontrar el cuerpo de un varón tendido en la calle. A su llegada, los agentes comprobaron que el hombre tenía heridas incisas en la cabeza y no mostraba signos de vida.
Hasta el lugar se trasladaron especialistas del grupo de Delitos Violentos (DEVI) de la Policía Científica y agentes del Grupo V de Homicidios, que se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.
- El tinerfeño Daswani presumía de obtener 7.000 euros de rentabilidad en 30 minutos
- La sombra de un pelotazo urbanístico aborta la venta de suelo del Círculo de Amistad en El Mayorazgo
- Santa Cruz de Tenerife ya tiene su gran árbol de Navidad
- Gran avance para acabar con las colas en Tenerife: aprobado el tercer carril de la TF-1 por 175 millones
- «Me dejo violar, me la chupas y me cago en todos los santos»
- Mañana caótica en las autopistas de Tenerife: objetos metálicos, sillas y un perro provocan fuertes retenciones
- Cambio radical en el tiempo en Tenerife este jueves: esto dice la Aemet
- Plus anual de 400 euros para los 42.000 beneficiarios de pensiones no contributivas en Canarias