950 euros por matar a Borja Villacís: "Concepto: Mamada"

El asesinato de Borja Villacís está "resuelto" a la espera del juicio. Tres personas están en la cárcel. Dos, como autores del crimen. Son Kevin Pastor, ex neonazi y ex amigo de Villacís, y el joven marroquí Ismail, que ni siquiera conocía al hermano de la ex vicealcaldesa de Madrid, según los datos de la investigación policial de la operación Pardo a los que ha tenido acceso el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica.

La primera encarcelada, el mismo día del crimen, fue María José, la madre de Kevin, que conducía el coche del que se bajaron los asesinos para acribillar a tiros a Villacís el 4 de junio de 2024 en una carretera a las afueras de Madrid.

No lo conocía

Kevin tenía algo personal contra su antiguo grupo de amigos, vinculados con grupos ultras, y del que había formado parte Borja Villacís. Pero el otro asesino, Ismail, un joven marroquí de 18 años, ni siquiera lo conocía. De hecho, la policía tardó cuatro meses en ponerle cara y detenerlo, después de vigilar incluso sus redes sociales.

Lucía Feijoo Viera

Ismail es un joven conflictivo que había tenido varios episodios de fugas y desapariciones de su casa cuando era menor de edad. Su padre llegó a denunciarlo en varias ocasiones. Ismail conocía a Kevin y fue este, según los informes policiales, el que le convenció para que le acompañara a la reunión con sus antiguos amigos.

Armados y encapuchados

La investigación de la Operación Pardo ha descubierto que Ismail recibió dinero de Kevin, el otro asesino. La noche anterior al crimen, el 3 de junio de 2024, Kevin le hizo a su amigo un ingreso de 950 euros en su cuenta. La Policía recuperó el recibo de esa operación en el que advierten las cuatro últimas cifras del beneficiario, coincidentes con las de la cuenta de Ismail, y el concepto por el que se hacía ese ingreso. En la justificación del ingreso a su compañero, el asesino puso: "Concepto: Mamada".

Los investigadores califican ese pago como "muy significativo" y creen que sirvió para que Ismail aceptara acompañar a Kevin a un encuentro que podía ser muy violento. De hecho, ambos acudieron armados, con chalecos tácticos y encapuchados.

Así empezó todo

Los informes de la operación Pardo recogen que los "motivos" de la emboscada a Borja Villacís "se remontan a principios de 2024". En febrero de ese año, Kevin Pastor pide varios favores a David El Búlgaro, amigo de Borja Villacís, y a quien conoce de su época vinculada a grupos neonazis y ultraderechistas. Los informes policiales recogen que "David niega una serie de favores a Kevin" (le pide que le deje el coche y diferente documentación, incluido su DNI) "porque considera que son para (cometer) hechos ilícitos".

Los investigadores de Homicidios apuntan que Kevin comienza entonces a "extorsionar y amenazar" a David El Búlgaro. Poco después, a finales de febrero de 2024, le quema su coche, un Seat León. David acudió a denunciar ese incidente ante la Guardia Civil de Villalbilla, según el atestado.

"Psicópata, desequilibrado..."

Curiosamente, el seguro no creyó la historia de El Búlgaro y él mismo acabó detenido y acusado de estafa y de denuncia falsa. Fue entonces cuando David afirmó que el incendio había sido provocado y que el autor había sido su viejo amigo Kevin.

Los informes de la Policía recogen que ambos tuvieron entonces una "fuerte discusión". El Búlgaro bloqueó en su teléfono a Kevin, del que afirmó que era "psicópata y desequilibrado". Entonces interviene un tercero, Luis el Pecas, amigo de David y viejo conocido de Kevin. Intenta poner paz, sin éxito.

El Pecas se lo comenta también a Borja Villacís, otro integrante del grupo. Villacís, de 41 años, más maduro, va a ser quien intente poner paz entre todos. Conciertan una cita en Mingorrubio el 4 de junio de 2024.

Cuatro coches

Nadie se fía del otro. David El Búlgaro va en su coche, cerrando un grupo de cuatro vehículos. Delante van Borja Villacís y Luis el Pecas. En otro coche, dos amigos más. Y en un Maserati, abriendo la caravana, José Ignacio Rocha, otro viejo conocido. No llevan armas.

Minutos antes de la cita, Kevin escribe y manda una ubicación nueva para verse. Él va armado, con chaleco antibalas y una máscara, en un BMW alquilado. Al volante, su madre. A su lado, Ismail, el joven marroquí al que han pagado por estar allí, y por disparar. Chocan con el tercer coche, en el que viajan Borja Villacís y Luis el Pecas. Kevin y su amigo se bajan y abren fuego.