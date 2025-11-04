Hablan víctimas y testigos: así funcionaba 'La Chaparra', la masía de los horrores de la secta sexual de Castellón

Antonio G. L., alias Tío Toni, murió en prisión preventiva dos meses después de ser detenido por presunta agresión sexual dentro de una supuesta secta destructiva establecida en la localidad castellonense de Vistabella del Maestrat. Él falleció y, con ello, se extinguió su responsabilidad penal. Pero sus víctimas no olvidan las situaciones a las que aseguran que les sometió su gurú espiritual, tal y como relataron las dos primeras chicas que comparecieron ayer en la primera jornada de vistas orales en la Audiencia Provincial. Eran niñas cuando sufrieron los abusos.

El proceso, como carece del que iba a ser su protagonista principal (falleció aquejado de múltiples enfermedades en la cárcel), juzga a seis miembros de la secta, cinco mujeres y un hombre. La Fiscalía y las acusaciones aseguran que los acusados son responsables de delitos de abusos sexuales continuados, varios de ellos a menores. Consideran que fueron colaboradores necesarios de las prácticas del Tío Toni, y que en ocasiones participaron incluso de las agresiones denunciadas. Además, se les acusa de asociación ilícita, por la secta que, según el Ministerio Público, constituían. En total, les piden 326 años de prisión conjuntamente.

Así funcionaba 'La Chaparra'

Todo ocurrió tras las verjas de una finca de Vistabella, llamada La Chaparra. Allí, los miembros de la secta vivían en comunidad. Bajo la fachada que les daba su entorno holístico, todos los miembros estaban guiados espiritualmente por el Tío Toni, un gurú que ya en 1990 empezó en Castelló supuestas terapias sanadoras. Algunas de ellas ya involucraban un componente sexual: tocaba a las mujeres para extirparles las malas energías alcanzando el orgasmo. Más tarde, tras ganar adeptos y conseguir financiación de parte de algunos de ellos, se trasladó a La Chaparra.

Los hombres se dedicaban a largas jornadas de trabajo físico y las mujeres se encargaban del hogar. En la cúspide literal, desde la habitación del piso de arriba, el Tío Toni implantó "una doctrina dogmática y totalitaria" como un "ser superior", según la Fiscalía.

Se favorecían las relaciones sentimentales entre miembros, según la Fiscalía, y los niños que iban naciendo se criaron con las normas de esta comunidad. Todo habría quedado en un delito menos grave si no hubiesen existido los abusos sexuales a menores.

Los primeros testimonios

Los testimonios centrales de la jornada fueron los de dos víctimas: una joven de 27 años y una menor de edad que actualmente tiene 17. La primera relató que fue agredida sexualmente por 'Tío Toni' desde los 12 hasta los 17 años. Según su declaración, Toni empezó con ella utilizando un vibrador al que él llamaba "la maquinita", y justificaba los abuso con argumentos que ensalzaban su papel divino: "Decía que si teníamos hijos con él íbamos a traer seres de luz al mundo".

La joven también señaló que parte de las agresiones se producían en presencia de la nuera de Toni, una de las acusadas, quien le cogía la mano y le decía que "estuviera tranquila" mientras el gurú la penetraba: "Ella era como la extensión de Toni en la casa", afirmó. También su propia madre le comentaba "no pasa nada" si Tío Toni le ponía "la maquinita". Este es el punto fundamental del juicio, ya que el trabajo de la Fiscalía y las acusaciones es probar que existía un sistema de abusos continuados conocido por múltiples miembros, padres y madres de víctimas que posibilitaron las agresiones.

Esta joven relató otras situaciones con el gurú: "Nos chupaba los pechos para ayudarnos a no contraer enfermedades [como el cáncer", dijo. El verbo "ayudar"» fue curiosamente empleado ayer en muchas ocasiones tanto por víctimas como por testigos (exmiembros de la secta) cuando recordaban como Toni les planteó lo que en realidad eran abusos.

"Me metía el dedo"; "me obligó a practicarle felaciones"; "me enseñaba sus calzoncillos para que viera cómo había eyaculado"; y "me decía que me dejase llevar para que hiciese mejor efecto lo que me hacía"; fueron otras de sus declaraciones ayer. "A mí no me gustaba lo que me hacía Toni, pero quería entender que lo hacía para ayudarme", dijo la chica, que creció así y salió de la secta en 2021.

Humillaciones y aislamiento

La segunda víctima, aún menor de edad, simplemente ratificó su declaración previa en cámara Gesell para evitar el trauma de testificar en sala. En ella, relató que Toni le palpó los pechos a los 12 años para "evitar bultos" y que en una ocasión le obligó a mostrarlos delante de miembros del grupo, lo que le causó una profunda vergüenza.

Esta adolescente describió un entorno de humillación y aislamiento si no obedecían las órdenes del líder. "Visto desde fuera, la vida allí arriba [en Vistabella] era dura", expresó la menor. Los investigadores le informaron de que habían encontrado ADN suyo en un vibrador de Toni, sin embargo ella afirmó que no recuerda que el gurú la tocara con ella.

Algunos niños, ¿hijos del Tío Toni?

En la primera jornada de las 13 que tendrá el juicio intervinieron dos testigos. Uno de ellos es el padre de una de las víctimas, que salió de la secta en 2014 y fue quien empezó a recabar los testimonios de los abusos. Dijo que dos de sus hijos son «gotas de agua» del Tío Toni, lo que le hace sospechar que en realidad son hijos del líder, producto de relaciones con su mujer, desconocidas para él. Este varón también fue objeto de relaciones no deseadas: Toni le dijo que «tenía acumulada mucha energía negativa».

"Estaba allí la mujer de Toni, que me empezó a hacer una felación, algo que me incomodaba. Mientras, Toni tocaba a mi mujer. Como no se conseguía el efecto que él pretendía, entonces se puso él mismo a masturbarme", declaró.

El Tío Toni, con todas las mujeres de la casa

La otra testigo, madre de otra víctima, explicó la dinámica sexual del Tío Toni con las mujeres adultas de la secta.

"Te sientes tan presionada que acabas accediendo a hacerlo. Decía que tenías algo malo en los ovarios y que él te ayudaba a sanar, que el universo distribuiría por la Tierra la energía de tu orgasmo por donde hiciera falta, para acabar con guerras", indicó. "Hay que darle luz a los ovarios", era otra de sus frases, según la testigo.

Sobre los abusos que sufrió su hija, dijo ignorarlos: "Jamás habría pensado que hacía algo con alguna niña".

Esta mujer refrendó que, si se le llevaba la contraria a Toni en algo, él dejaba en el ostracismo al rebelde, diciendo al resto que esa persona "poseída" por el demonio.