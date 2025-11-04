Policía Nacional
Detenido un fugitivo por homicidio y abuso sexual cuando huía a Gibraltar
La detención se llevó a cabo el pasado 18 de octubre cuando el fugitivo intentaba evadir la acción de la justicia española abandonando el país
EP
Un individuo de nacionalidad portuguesa, sobre el que recaían cuatro órdenes de búsqueda y detención por delitos de homicidio doloso, abuso sexual y lesiones ha sido detenido en Línea de la Concepción (Cádiz) cuando de cruzar la frontera hacia Gibraltar.
La detención se llevó a cabo el pasado 18 de octubre cuando el fugitivo intentaba evadir la acción de la justicia española abandonando el país, ha informado la Policía Nacional en una nota.
El individuo viajaba en un vehículo ocupado por tres personas más y en el momento de la detención se encontraba sentado en el asiento traser, intentando pasar desapercibido para evitar ser localizado por los agentes.
Gracias a la intervención de los efectivos policiales se logró identificar y detener al prófugo sin ningún tipo de resistencia, procediéndose posteriormente al traslado a dependencias policiales para la realización de las diligencias correspondientes.
La detención la realizaron efectivos de la Policía Nacional destinados en el Puesto de Policía y Control de la Comisaría Local de la Línea de la Concepción.
- Aemet advierte que Canarias pasará del calor intenso al tiempo otoñal en solo unos días
- La Mareta, el charco del tamaño del Heliodoro que cambiará el litoral de Añaza
- Más de 600 bocadillos al día y menos de 4 euros: así es el bocadillo que triunfa en este municipio de Tenerife
- Hace 30 años los recoveros salvaron la Recova: hoy el mercado de Santa Cruz está en auge
- Retiran cuatro tiendas de campaña en las calles de Santa Cruz de Tenerife
- El Cabildo pone en venta por 10 millones bitcoins que compró por 10.000 euros
- Los policías locales de Tacoronte piden a la alcaldesa que aparte a su jefe y ponga al segundo
- Cómo y dónde ver en Tenerife la Superluna del Castor: la última luna llena del otoño