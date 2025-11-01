El fiscal pide 27 años de cárcel por asesinar a cuchilladas a su pareja ante su hija de dos años mientras conducía en Palma

El fiscal reclama una condena de 27 años de prisión para George Virgiliu Teianu por asesinar a cuchilladas a su pareja ante la hija de ambos, de apenas dos años, mientras circulaban en un coche por Can Pastilla el pasado 10 de diciembre de 2024.

Teianu, ciudadano rumano de 41 años con múltiples antecedentes por delitos de hurto, robo y pertenencia a organización criminal, entre otros, está acusado de asestar 66 puñaladas a la mujer, que no pudo defenderse del brutal y sorpresivo ataque machista. Ambos eran pareja desde hacía aproximadamente diez años y tenían en común dos hijas, menores de edad.

El sospechoso, que permanece encarcelado desde hace casi un año, tenía prohibido aproximarse a menos de 500 metros y comunicarse con la víctima, de 32 años, después de que un juzgado de Palma acordara una orden de protección a favor de ella el 2 de noviembre de 2024. El hombre llevaba colocada una pulsera telemática de control vinculada al sistema Cometa.

Tras cometer el crimen, el presunto asesino siguió conduciendo, aceleró y provocó diferentes accidentes de tráfico hasta chocar por alcance contra otro turismo en el Camí de Can Pastilla. Estos hechos los investiga otro juzgado en una causa penal distinta.

Después de la colisión, se bajó del vehículo y se dio a la fuga, desentendiéndose del siniestro, del cuerpo inerte de su pareja, así como de su hija de cerca de dos años, quien sufrió un hematoma con edema en la zona frontal y ocular y otros golpes en una pierna, heridas de carácter leve que precisaron una primera asistencia facultativa. Media hora después, la Policía Local de Palma le detuvo en un parque público próximo, en el Coll d’en Rabassa.

El ministerio público acusa a Teianu de un delito de asesinato, otro de quebrantamiento de medida cautelar y también de lesiones en el ámbito familiar con las circunstancias agravantes de género y de parentesco respecto del crimen.

Treinta años de alejamiento

Además de los 27 años de cárcel, el fiscal especializado en violencia de género también solicita la privación de la patria potestad, la prohibición de acercarse y comunicarse con sus dos hijas durante 30 años y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un periodo de dos años.

En concepto de responsabilidad civil, la acusación pública pide una indemnización de más de 240.000 euros para los familiares de la fallecida.

Un jurado popular será el encargado de enjuiciar el crimen machista en la Audiencia de Palma. La fiscalía también ha reclamado que se mantenga la medida de prisión provisional comunicada y sin fianza contra el procesado acordada en diciembre de 2024 por el juzgado.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de diciembre de 2024. El hombre, pese a tener una orden de alejamiento, convenció a la mujer para verse a las dos y media de la tarde durante la recogida de su hija pequeña en la guardería, en s’Arenal, después de numerosas llamadas telefónicas y mensajes remitidos en los días previos, según la versión del ministerio público. Esa tarde, la perjudicada, que había dejado el dispositivo de control en su casa, llegó al lugar con su coche, un Peugeot 107.

Tras recoger a la menor, el acusado se colocó en el asiento del conductor, la víctima en el de copiloto y la menor también iba dentro del vehículo. Teianu condujo en dirección al Camí de Can Pastilla. Circuló de forma errática y muy lenta por varias calles de la zona y, minutos antes de las tres de la tarde, con ánimo de causar la muerte a su pareja y de provocar el mayor dolor físico posible, de forma inopinada sacó un cuchillo de quince centímetros de hoja que llevaba escondido en la ropa y empezó a apuñalarla.

La víctima, sin posibilidad alguna de defensa por la estrechez del habitáculo, no pudo evitar el ataque y recibió numerosos golpes con el arma blanca y chuchillazos en distintas partes del cuerpo. Una de las puñaladas le seccionó la vena yugular y otras afectaron a órganos vitales, por lo que la mujer falleció desangrada debido a un shock hipovolémico por hemorragia aguda.

Pese a lo ocurrido, el acusado siguió conduciendo hasta chocar con otro automóvil. Luego, huyó dejando el cadáver de la víctima y a su hija pequeña dentro del coche.