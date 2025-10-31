Un muerto y un herido grave tras la deflagración de una granada en la base militar de Viator, en Almería

Un militar ha muerto y al menos otro ha resultado herido de gravedad este viernes tras la deflagración de una granada en el campo de maniobras 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería), según han indicado a EFE fuentes cercanas al caso.

Por su parte, fuentes del 112 de Andalucía han concretado que sobre las 11:00 horas se ha recibido en el teléfono único de emergencias la primera llamada que alertaba de una posible deflagración en estas instalaciones anexas a la base 'Álvarez de Sotomayor', sede de la Brigada de la Legión.

Hasta el lugar han sido movilizados los servicios de emergencias, efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local de Viator, además de los Bomberos de Almería.

Tras su llegada, la Guardia Civil ha indicado al 112 que al menos había una persona herida grave ya que el 061 había activado uno de sus helicópteros para posibles traslados al hospital.

Desde la Brigada de la Legión han confirmado a EFE que se ha producido una deflagración ya que se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.