Investigación
Embisten y tirotean en Madrid a un coche desde otros vehículos para secuestrar al conductor
Varios sospechosos sacaron a la fuerza a un hombre del vehículo atacado antes de huir a toda velocidad
R.S.
Madrid
Sobre las 21:00 horas de este viernes, varios vecinos del distrito madrileño de Carabanchel alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar detonaciones y un fuerte choque entre varios vehículos en la calle Antonio López, informa Telemadrid.
Al llegar al lugar, la Policía Nacional encontró un coche abandonado con varios impactos de bala. De acuerdo con las primeras hipótesis, el vehículo habría sido interceptado por otros coches, cuyos ocupantes sacaron a la fuerza al conductor antes de huir a toda velocidad.
Los agentes mantienen abierta la investigación para determinar las causas del suceso y localizar a los implicados.
- ¿Qué pasará con el Balneario de Santa Cruz de Tenerife?: el alcalde exige al Gobierno que no lo deje caer
- El barrio de Tenerife que supera a Estados Unidos con su increíble Halloween: sus calles son una ciudad del terror
- Entra en vigor en Tenerife el cobro del céntimo forestal al repostar carburante
- Zahra, la joven que murió en el tranvía de Tenerife tras cumplir su sueño de viajar a Asia
- La ampliación del tranvía, la creación de ecobulevares y la mejora de los barrios: propuestas para alcanzar la Santa Cruz 'soñada'
- La primera gatería de Canarias: un local en Santa Cruz para tomar café rodeado de gatos
- Santa Cruz de Tenerife trasladará el Depósito Municipal de Vehículos a los solares del Pancho Camurria
- Álvaro Benito: «Para estar donde Felipe Miñambres en el CD Tenerife, hay que estar muy preparado»