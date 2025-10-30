Detenida en Pontevedra una mujer por enviar vídeos íntimos de su hija menor en ropa interior

El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil en la localidad pontevedresa de Cambados ha detenido a dos personas, un varón de 31 años y una mujer de 40, vecinos de la comarca de O Salnés, por su presunta implicación en varios delitos contra la libertad sexual de una menor. Según señala el instituto armado, la investigación sigue abierta y bajo secreto de sumario.

La operación se inició tras la denuncia de una mujer que aseguraba estar siendo víctima de coacciones, tanto ella como su hija menor de edad, por parte de un hombre con el que había mantenido algún encuentro casual a través de una aplicación de citas. Las pesquisas policiales permitieron identificar al supuesto autor, quien, después de conocer a la denunciante, contactó con la hija para solicitarle imágenes y vídeos de carácter sexual, llegando incluso a proponerle dedicarse a la venta de ese tipo de contenido.

El hombre afirmaba trabajar para una productora y le garantizaba que la actividad sería "legal" porque contaría con la autorización de su madre. Ante la negativa de la menor, el sospechoso la amenazó con "ir a por ella y por su progenitora", según detalla la investigación.

Implicación de la madre

El caso dio un giro inesperado cuando los agentes comprobaron que la propia madre habría facilitado el contacto entre el hombre y su hija, y que incluso había entregado al detenido varios vídeos de la menor en ropa interior, además de prendas de uso personal.

Ante estas evidencias, la Guardia Civil procedió a la detención de ambos. A la mujer se le imputan delitos contra la libertad sexual y de revelación de secretos, mientras que al varón se le atribuyen delitos relacionados con explotación sexual y corrupción de menores, además de coacciones, revelación de secretos y atentado contra la libertad sexual.

Durante los registros practicados, los agentes incautaron varios dispositivos electrónicos que habrían sido utilizados para la comisión de los hechos y en los que se espera localizar material relevante para la causa.

Libertad provisional con cargos

Tras la práctica de las diligencias correspondientes, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Cambados, que decretó su libertad provisional con cargos, mientras prosiguen las investigaciones.

La Guardia Civil mantiene abierta la causa para determinar el alcance total de los hechos, la posible existencia de más material compartido o vendido y si pudiera haber otras personas implicadas.