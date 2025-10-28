Sucesos
Muere un militar portugués tras ser embestido por una narcolancha en el río Guadiana
La Guardia Civil está colaborando para lograr la localización de los responsables del suceso que ha tenido lugar en Alcoutim (Portugal), en la frontera con la provincia de Huelva
Redacción
Un agente de la Guardia Nacional Republicana de Portugal (GNR) ha muerto y otros tres han resultado heridos leves tras ser embestidos por una narcolancha de alta velocidad en el río Guadiana a la altura de Alcoutim (Portugal), en la frontera con la provincia de Huelva, ha confirmado la Guardia Civil.
En esto momentos, La Guardia Civil y la GNR de Portugal tienen activo un amplio dispositivo para localizar a los tripulantes de la embarcación que embistió a la patrullera portuguesa este lunes por la noche, con el resultado de un militar muerto y otros tres heridos.
La narcolancha, según el Instituto Armado, fue avistada en la costa de Huelva, trasladando la información a las autoridades policiales portuguesas que, debido a la cercanía de su patrullera en la zona, se aproximaron al lugar hasta la llegada del apoyo del Servicio Marítimo Provincial de Huelva.
El responsable de la GNR, por su parte, ha precisado a EFE que sobre las 23:15 hora local (misma hora GMT) del lunes las autoridades respondieron a una alerta sobre una embarcación de alta velocidad que se encontraba en el río.
"Anoche nuestro sistema detectó una embarcación de alta velocidad que navegaba por el río Guadiana e inmediatamente enviamos una patrulla marítima que intento localizar y abordar esa embarcación, que acabó embistiendo nuestra propia embarcación", dijo el teniente coronel Canatário. El portavoz de la GNR ha indicado que más tarde localizaron la lancha en llamas "un poco más río arriba".
"Posteriormente recibimos información de que los sospechosos presuntamente habían huido a territorio portugués. Actualmente estamos realizando búsquedas con el apoyo de la Guardia Civil (española), pero también con el de la Policía Marítima (lusa) y la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil" de Portugal.
El teniente coronel ha agregado que cuando detectaron la presencia de esa embarcación de alta velocidad en el Guadiana iniciaron diligencias ante la posibilidad de que se tratara de un caso de tráfico de drogas, ya que los narcotraficantes suelen emplear ese tipo de lanchas en su actividad delictiva.
Por el momento, las autoridades no conocen el origen de los criminales ni de dónde salió la lancha. Alcoutim se encuentra junto al río, justo en la frontera con Huelva y cerca de la localidad española de Sanlúcar de Guadiana.
