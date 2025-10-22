Cuatro detenidos y 2.400 kilos de cocaína intervenidos en una operación antidroga culminada en el puerto de A Coruña

La Policía Nacional ha completado hoy en colaboración con las autoridades francesas una operación antidroga que ha culminado en el puerto de A Coruña con cuatro detenidos y 2.400 kilos de cocaína intervenidos. Los cuatro detenidos y la droga incautada han llegado al muelle coruñés de Calvo Sotelo en un barco francés, la fragata de la Marina de Francia'Flf Courbet'.

El operativo ha contado con un importante despliegue de efectivos policiales y las autoridades han cerrado el acceso peatonal al muelle. La droga ha sido descargada en las instalaciones portuarias de A Coruña y los cuatro detenidos han desembarcado en A Coruña custodiados por agentes de la Policía Nacional.

Cuatro detenidos con un importante alijo de cocaína desembarcan en A Coruña de la corbeta francesa 'Flf Courbet' en un operativo antidroga en el muelle de Calvo Sotelo, en el puerto de A Coruña. / Iago López

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha señalado que esta "importante operación" antidroga se ha desarrollado en colaboración con autoridades de Francia y el Ministerio del Interior ha confirmado posteriormente también la colaboración de fuerzas de seguridad de Portugal. Blanco adelantaba, ya horas antes de descender las detenciones y la cantidad de droga incautada, que la fragata francesa que hoy a atracado en A Coruña traía "a varios detenidos que fueron detenidos ya en alta mar con un importante alijo de cocaína".

Interior ha confirmado ya este mediodía que agentes de la Policía Nacional, gracias a la colaboración internacional, han intervenido en las costas de Lisboa una embarcación de alta velocidad con una carga de 2.400 kilogramos de cocaína. "La embarcación se encontraba esperando apoyo técnico de otra parte del entramado criminal asentado en Portugal", informa el Ministerio en un comunicado en el que confirma que al puerto de A Coruña han llegado, a bordo del buque francés, tanto los detenidos como el estupefaciente recuperado.

La investigación, coordinada por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, se inició el pasado viernes tras recibir, gracias a la colaboración y cooperación internacional, una información de la Drug Enforcement Administration –DEA- acerca de la posible existencia de una organización criminal dedicada al transporte de cocaína a través del Océano Atlántico hacia España.

Avanzadas las pesquisas, la UDYCO central logró ubicar una embarcación de alta velocidad con tres motores y 12 metros de eslora al oeste de Portugal, la cual tenía problemas técnicos y se encontraba a la espera de recibir apoyo de la otra parte de la organización criminal afincada en el país luso.

Localizada la embarcación en apenas unas horas

Pocas horas después, la madrugada del día siguiente, a pesar de que trataron de deshacerse de todo el estupefaciente tras emprender la huida por ser descubiertos por las autoridades francesas, se logró la interceptación de la lancha así como la recuperación de 2.400 kilogramos de cocaína y la detención de los cuatro tripulantes.

Durante el dispositivo policial establecido para el traslado de la embarcación, se comprobó su estado precario provocando finalmente el hundimiento de la misma durante su remolque.

La operación culminaba hoy con el arresto de cuatro hombres como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Los cuatro detenidos y la droga incautada han llegado hoy a A Coruña.

El delegado del Gobierno agradecía esta mañana, nada más saltar la noticia de este operativo, el trabajo "encomiable" de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de otros países europeos en la lucha contra el narcotráfico. "Lo que estamos haciendo es una lucha sin cuartel contra esta lacra que es ni más ni menos que las drogas que están tratando de entrar en Europa".

Esta operación antidroga en A Coruña coincide con otro importante operativo contra el tráfico medio de drogas desplegado este martes en O Salnés.