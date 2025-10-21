En Villaverde
Detenido un hombre por la muerte a puñaladas de una joven de 21 años en Madrid
No se descarta que se trate de un caso de violencia machista
Javier Niño González
La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor del apuñalamiento de una joven de 21 años en un domicilio del distrito madrileño de Villaverde, en la calle de Los Astilleros, 3.
Según ha informado la Jefatura Superior de Policía y Emergencias Comunidad de Madrid 112, los hechos tuvieron lugar sobre las 15:00 horas de este lunes, cuando los servicios de emergencia recibieron un aviso y encontraron a la víctima ya fallecida en este domicilio y con varias heridas de arma blanca.
Esta madrugada, los investigadores, que no descartan que se trate de un caso de violencia machista, han localizado al presunto autor en un piso de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz y han procedido a su detención.
- Dos turistas franceses estrenan las denuncias en los controles del pico del Teide
- El restaurante al que tienes que ir en Tenerife si quieres comida casera y barata: el menú cuesta menos de 10 euros
- El claro mensaje de Álvaro Cervera tras la primera derrota del CD Tenerife: 'En la primera parte, hemos sido un equipo vulgar
- Puerto de la Cruz recibe a su tercer hotel de 5 estrellas
- Pedro y Silva quieren regalar a Tenerife un partido único: leyendas canarias y mundiales en el Heliodoro en 2026
- Un enjambre de terremotos en la costa de Tenerife, uno sentido por la población, mantiene en alerta a los vulcanólogos
- Más de mil jóvenes de la Diócesis de Tenerife 'hacen lío' con el grupo Hakuna y la Virgen de Candelaria
- No hay piche para tanto coche en Tenerife: el 66% de las dos autopistas está congestionado