Caen los 'mayoristas' de la cocaína: Mossos desarticula una banda en Barcelona que suministraba droga a otros traficantes

Tras nueve meses de investigación, los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 16 de octubre a 16 personas, de entre 20 y 54 años, acusadas de los delitos de tráfico de drogas y pertenecer a organización criminal. La banda de narcotraficantes operaba en Terrassa y se dedicaba a suministrar droga, principalmente cocaína, en diversos puntos de venta de la ciudad, además de facilitarla a otros delincuentes para su distribución.

En un primer momento, los Mossos desmantelaron varios puntos de venta de droga en el distrito 6 de Terrassa y luego fueron a por los líderes de la banda. Los agentes señalan que los sospechosos habían hecho de ese distrito su "base de operaciones" y por eso en la zona aumentaban los robos de delincuentes multirreincidentes que luego iban a buscar una dosis y pagaban con lo sustraído.

La banda estaba formada por más de 15 personas que tenían distintos roles y responsabilidades. En la cúspide estaba el líder y la estructura criminal también disponía de miembros que se encargaban de adquirir la droga, guardarla en lugares seguros y distribuirla. La venta de la droga se realizaba directamente desde los pisos del distrito 6, pero también se desplazaban en vehículo y, sobre todo, en patinete eléctrico. Tomaban muchas medidas de contra vigilancia por no ser detectados por los policías, según Mossos.

El pasado 16 de octubre se hicieron 8 entradas y registros en domicilios del distrito 6 de Terrassa y algún otro en los barrios de la Cogullada y la Maurina. Se detuvieron a 16 personas y se requisaron 350 gramos de cocaína, 1,6 kilos de marihuana, 10 balanzas de precisión, 11.000 euros en efectivo, un inhibidor, una pistola de aire comprimido, un puño americano y un machete.

Los sospechosos pasaron a disposición del juzgado de guardia de Terrassa. Con esta operación, la policía catalana da por desarticulada esta banda de narcotraficantes que había generado muchos problemas en esta zona de la ciudad en los últimos meses, ya que había aumentado la inseguridad.