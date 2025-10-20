Sucesos
Operación policial en Sevilla por un hombre atrincherado vinculado a un tiroteo mortal el pasado sábado
Dos días después del crimen en el que murió un hombre de 39 años en Dos Hermanas, los efectivos policiales se han desplegado en el municipio de Brenes
Carlos Doncel
Un hombre de 39 años murió tiroteado el pasado sábado en Dos Hermanas, tal como señalaron fuentes cercanas al caso a El Correo de Andalucía. Dos días después después de estos hechos, que tuvieron lugar sobre las 14:00 en una vivienda de la calle Real de Utrera, la Policía Nacional se ha desplegado en otro municipio sevillano, Brenes, por la presencia de un hombre atrincherado vinculado a este homicidio.
Un buen número de efectivos policiales han tomado este lunes por la tarde una zona de Brenes en una actuación vinculada al tiroteo ocurrido en Dos Hermanas, tal como confirman fuentes de la Policía. Según Diario de Sevilla, que ha adelantado la intervención, este despliegue podría estar relacionado con la detención del presunto autor de este homicidio, en el que murió un hombre de 39 años.
El pasado domingo, la Policía Nacional arrestó a un individuo por su supuesta implicación en el suceso. Horas después, se procedió a una segunda detención, en este caso el hermano de la víctima, que salió a la calle con una katana "pidiendo justicia" por el crimen. Tal como detallaron desde el Cuerpo, "la investigación seguía su curso", por lo que no descartaba más capturas vinculadas a este tiroteo mortal.
