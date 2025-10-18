Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

Detenido un hombre en Huelva por apuñalar mortalmente a su compañero de piso y trabajo

Los hechos han ocurrido en un apartamento, donde ambos hombres, de mediana edad, mantuvieron una pelea que fue escalando hasta que uno de ellos acabó asestando una puñalada mortal al otro

Archivo - Imagen de una patrulla de la Policía Nacional de Huelva.

Archivo - Imagen de una patrulla de la Policía Nacional de Huelva. / POLICÍA NACIONAL DE HUELVA - Archivo

EP

HUELVA

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de mediana edad en Huelva capital al presunto autor de la muerte de su compañero de piso y de trabajo, tras apuñalarlo en la madrugada de este sábado.

Según han informado fuentes del cuerpo a Europa Press, los hechos han ocurrido en un apartamento del Paseo de la Independencia, donde ambos hombres, de mediana edad, mantuvieron una pelea que fue escalando hasta que uno de ellos acabó asestando una puñalada mortal al otro.

A su llegada, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de la víctima y al presunto agresor en el lugar, quien ha reconocido los hechos en el momento y ha sido detenido. Actualmente, permanece a la espera de pasar a disposición judicial.

Hasta el domicilio también se han desplazado efectivos sanitarios, que solo han podido certificar el fallecimiento, así como el médico forense, que ha procedido al levantamiento del cadáver.

