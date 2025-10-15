Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigan la muerte de una joven de 15 años en un piso de Palma de Mallorca

La fallecida fue hallada sin vida en un domicilio de la capital balear este martes de madrugada, según han confirmado fuentes policiales

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional está investigando la muerte de una chica de 15 años en un piso de Palma de Mallorca.

La joven fue hallada sin vida en un domicilio de la capital balear este martes de madrugada, según han confirmado fuentes policiales.

Policía científica se personó en el lugar y se está a la espera de los resultados de la autopsia para tratar de esclarecer las circunstancias del suceso.

