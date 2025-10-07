Doble crimen en Murcia: hallan en un maletero el cadáver de un hombre minutos después del asesinato a tiros de otro

Un hombre, cuya identidad y edad no han trascendido, ha muerto tras ser tiroteado este martes por la tarde en una zona de monte de Lorca, informan fuentes cercanas al caso. Un rato después, el cadáver de otro varón era descubierto en el interior del maletero de un coche estacionado delante de un restaurante en Ramonete, también en la Ciudad del Sol.

El primero de los sucesos tuvo lugar sobre las dos menos diez de la tarde, en un domicilio de la zona de la población de El Cantal, una aldea que pertenece a El Garrobillo. La primera llamada que recibió Emergencias fue para pedir ayuda: había un hombre herido de bala. El impacto le había alcanzado en el estómago, se estaba desangrando y precisaba de ayuda sanitaria urgente.

Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Águilas, puesto que se encontraban más cerca que los de la Ciudad del Sol. También se movilizaron sanitarios. Sin embargo, al llegar la ayuda, el afectado ya estaba muerto.

Delante de un restaurante

Al poco se producía el segundo episodio: el cuerpo sin vida de un hombre era hallado dentro de un coche aparcado en el exterior de un restaurante. Según fuentes próximas a la investigación, el hombre presentaba evidentes signos de haber sufrido una muerte violenta: estaría amordazado y una primera inspección ocular revelaría lesiones por arma de fuego.

El establecimiento era tomado por un enorme despliegue de efectivos del Instituto Armado, que llegó a movilizar, aseguran testigos, incluso medios áreos.

La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de los dos casos y, según fuentes próximas, se sospecha que un ajuste de cuentas está detrás de ambos, que estarían relacionados.

Un portavoz del cuerpo se limitó a confirmar que "se está investigando la supuesta relación entre ambos sucesos" y puntualizó que "las diligencias han sido declaradas secretas".