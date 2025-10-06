El tiroteo del bar de Carmona se cobra otra vida más: muere la tercera víctima casi un mes después

El tiroteo del bar de Carmona se ha cobrado otra víctima más casi un mes después. En aquel suceso, ocurrido en un local de la urbanización Los Nietos el pasado 6 de septiembre, fallecieron el dueño del establecimiento, un hombre de 54 años, y un cliente de 65. Pero no han sido los únicos: el pasado viernes perdió la vida otro varón de 61 años, que se encontraba ingresado en el hospital desde aquel día, tal como confirman fuentes cercanas al caso.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 16:45 en la calle Azahar de esta urbanización de Carmona. En ese momento, dos hombres entraron con un arma de fuego y dispararon contra las personas que había en su interior. Como consecuencia de este tiroteo, perdieron la vida dos hombres en el acto y un tercero tuvo que ser trasladado en helicóptero a un centro hospitalario, donde ha fallecido finalmente.

Poco después de este crimen, la Guardia Civil anunció la detención de los dos presuntos autores, que habían huido a Sevilla capital. Asimismo, los efectivos de la Benemérita lograron encontrar la supuesta arma con la que se cometió este triple homicidio: una escopeta. "Los investigadores consiguieron ubicar el lugar donde al parecer los implicados se habían deshecho del arma: el Guadalquivir", detallaron desde el Instituto Armado.

Según señalan fuentes cercanas al caso, "la búsqueda resultó especialmente compleja, ampliando de forma considerable el radio de rastreo". El motivo principal, la posibilidad de que "las corrientes hubieran podido desplazar el arma" a otro punto distinto, alejado del lugar en el que fue arrojada al río. "No obstante, finalmente la supuesta arma usada en el crimen fue finalmente localizada por agentes del GEAS".