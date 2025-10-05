Un hombre asesina a una mujer, su pareja, en Formentera

Un hombre ha asesinado a una mujer, que era su pareja, en Formentera. Los hechos sucedieron la mañana de este domingo, sobre las 8.30 horas, según han explicado desde la Guardia Civil, que es quien está llevando el caso. El hombre, I. S. propinó dos puñaladas a L. A., que no sobrevivió a las profundas heridas. Ambos eran italianos y residían en Formentera. Ella, además, tenía un hijo de otra pareja que queda ahora huérfano de madre.

El escenario del asesinato ha sido la vivienda de es Pujols, en el edificio Mirada, donde efectivos de la Guardia Civil han detenido al hombre, indican desde la Guardia Civil, que no califica aún el hecho como violencia de género a pesar de que el presunto asesino y la mujer eran pareja.

Para investigar el caso se han desplazado a Formentera dos equipos de la Guardia Civil desde Mallorca: efectivos de la Policía Judicial de Personas y también del equipo de laboratorio. Llegaron en helicóptero a la isla esta misma mañana, poco después de conocerse los hechos y aún se encuentran allí, confirma la Guardia Civil.

Otra apuñalada en es Pujols

Éste no es el único suceso ocurrido este domingo en Formentera. Un hombre de 27 años ha apuñalado a su pareja, una mujer de 35, en el cuello. Los hechos ocurrieron en el hotel Voramar, también en es Pujols. En este caso, la joven se encuentra herida grave.

En un primer momento, se la trasladó en un taxi hasta el hospital de Formentera, vehículo que interceptó una ambulancia de soporte vital avanzado (UVI móvil), cuyos sanitarios la atendieron en un primer momento. Al llegar al hospital, ante la gravedad de las heridas que sufría, se ha evacuado a la víctima al Hospital Son Espases, en Mallorca, en helicóptero. Ambos eran colombianos y la Guardia Civil está también investigando los hechos.