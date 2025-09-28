Un motorista, grave tras chocar con una furgoneta que estaba aparcada en La Laguna

Un hombre de 38 años ha resultado gravemente herido en La Laguna (Tenerife) al colisionar la moto que manejaba con una furgoneta que estaba estacionada junto a una rotonda.

El Centro Coordinador de Emergencias 112 ha informado de que el accidente se produjo a las 05.52 horas de este domingo en la rotonda que conecta la Avenida de Los Menceyes con la Carretera de la Cuesta de Piedra.

Informe médico

El motorista sufrió politraumatismos de carácter grave y fue trasladado en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario de Canarias