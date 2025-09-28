Un motorista, grave tras chocar con una furgoneta que estaba aparcada en La Laguna
La furgoneta estaba estacionada junto a una rotonda
Un hombre de 38 años ha resultado gravemente herido en La Laguna (Tenerife) al colisionar la moto que manejaba con una furgoneta que estaba estacionada junto a una rotonda.
El Centro Coordinador de Emergencias 112 ha informado de que el accidente se produjo a las 05.52 horas de este domingo en la rotonda que conecta la Avenida de Los Menceyes con la Carretera de la Cuesta de Piedra.
Informe médico
El motorista sufrió politraumatismos de carácter grave y fue trasladado en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario de Canarias
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- A prisión cuatro de los ocho últimos detenidos de la banda de Añaza por el brutal asesinato en Tenerife
- Narcotráfico en Tenerife: Los hombres del ‘imperio’ de Clénder que están en prisión
- Dulce Xerach: un ‘casco azul’ de la cultura canaria
- La Lotería Nacional reparte suerte en Tenerife
- Santa Cruz de Tenerife iniciará en 15 días la última fase de la mejora de la calle de La Rosa
- Las Vegas en Granadilla de Abona: un oasis en el abandono
- La vida en el caserío de Las Vegas, en Granadilla de Abona
- Los Silos se echa a la calle en peso para exigir la reapertura de su piscina