Tenerife, capital Londres: un coche circula "al estilo británico" por un tramo peligroso
El incidente se produjo en la carretera insular TF-82, la vía que conecta Icod de los Vinos con el sur (Armeñime, Adeje) atravesando las medianías de Teno
En Tenerife hay tantos turistas británicos que, por momentos, uno duda si sigue en España o ha aterrizado en el Reino Unido. Hace pocos días, esa sensación se volvió literal cuando un coche circuló durante varios kilómetros por el carril izquierdo, como si condujera por las normas británicas.
El incidente se produjo en la carretera insular TF-82, la vía que conecta Icod de los Vinos con el sur (Armeñime, Adeje) atravesando las medianías de Teno.
Es la antigua general que muchos usan como alternativa al anillo y a la TF-1, y está reconocida por su trazado muy curvo entre Santiago del Teide e Icod.
Riesgos en una vía de curvas
Conducir “a la británica” en la TF-82 no es una anécdota, es un riesgo extremo.
Esta carretera enlaza curvas una tras otra, con cambios de rasante y tramos estrechos que atraviesan núcleos poblados; la visibilidad es limitada en muchos puntos.
En esas condiciones, encontrarse un vehículo circulando por el carril contrario sorprende sin margen de reacción, sobre todo para quien toma una curva esperando la vía libre y se topa de frente con un coche en el lado equivocado.
La polémica en redes
Precisamente por esto último, el vídeo del suceso, difundido por la cuenta Tenerife Quejas Vecinales, desató debate: muchos usuarios criticaron que, en lugar de avisar al conductor para reconducir su marcha, quien grababa optó por seguir filmando.
Para otros, parar y señalizar habría sido lo más prudente, siempre evitando ponerse en peligro.
Qué hacer ante un caso así
- Evita acercarte y haz señales luminosas (ráfagas) si hay seguridad para hacerlo.
- Llama al 112 indicando punto kilométrico aproximado y sentido.
- Si circulas en grupo, advierte por luces/emergencia a quienes vienen detrás.
Cierre
Tenerife vive del turismo, pero la seguridad vial no admite malentendidos culturales. En carreteras como la TF-82, de trazado antiguo y curvas continuas, un reflejo importado del Reino Unido puede costar muy caro.
Prudencia, civismo y, si presencias algo así, prioriza corregir el peligro antes que grabarlo.
