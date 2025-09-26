A prisión cuatro de los ocho últimos detenidos de la banda de Añaza por el brutal asesinato en Tenerife

La jueza del Juzgado de Instrucción Número 2 de Santa Cruz de Tenerife ha decretado este viernes 26 de septiembre prisión provisional para cuatro de los ocho detenidos este jueves 25 por su involucración en el presunto secuestro, torturas y asesinato del joven tinerfeño Alberto González, así como por el rapto y las agresiones a un amigo de este, conocido como León, que quedó herido de gravedad.

Cada uno de estos cuatro jóvenes, miembros de la banda de Añaza a la que se acusa de este suceso de extrema violencia ocurrido a finales de julio en Tenerife, quedan investigados por los delitos de homicidio o asesinato, lesiones graves, detención ilegal y pertenencia a organización criminal, según han confirmado a EL DÍA fuentes del gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Ya son siete enviados a prisión

Con ellos son ya siete los integrantes de este grupo del barrio chicharrero, con un amplio historial delictivo, enviados a la cárcel por ese suceso brutal. Se suman a los tres cabecillas de la banda que ya fueron enviados a prisión de forma preventiva el pasado 2 de agosto: el empresario y presidente de la UD Añaza, Aarón Vargas, el luchador de kick boxing Moisés Baute y el portero de discoteca Jonathan Martín, todos ellos naturales de Tenerife. Estos tres últimos han pasado de Tenerife II a centros penitenciarios de la Península por razones de seguridad.

Los otros cuatro arrestados este jueves 25 durante el último operativo desarrollado por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional han quedado en libertad con cargos. A tres de ellos se les imputa encubrimiento y participacion en organizacion criminal, y al cuarto, el delito de participación en organización criminal.

Según la información facilitada por el TSJC, estos cuatro jóvenes han quedado en libertad con cargos y medidas cautelares, como retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y prohibición de aproximarse a menos de 500 metros del joven que sobrevivió y de comunicarse con él.

58 días después de las primeras detenciones

Las últimas ocho detenciones se produjeron este jueves en Tenerife, principalmente en el municipio capitalino, 58 días después de las dos primeras. Moisés Baute –alias Moi El orejas y luchador de kick boxing– y Jonathan Martín –alias El gordo y portero de discoteca–, se entregaron la madrugada del 30 de julio en la comisaría de la Policía Nacional de la avenida Tres de Mayo de Santa Cruz y quedaron detenidos.

Aparecieron en un vehículo con el cadáver de Alberto González en el maletero. Pero también transportaban en el asiento trasero al otro joven que también raptaron y que dejaron malherido, el amigo de Alberto mencionado y conocido como León.

El tercero, Aarón Vargas alias El caca, fue arrestado el 1 de agosto, tres días después de que los dos primeros se entregaran en comisaría. Baute, Martín y Vargas han sido enviados a cárceles de la Península tras ingresar el 2 de agosto en Tenerife II por temor a que sufrieran represalias de algunos internos del centro penitenciario situado en el municipio de El Rosario.

No había módulo en que no hubiera presos con cuentas pendientes con este grupo con un amplio historial delictivo, en el que se incluyen robos a narcotraficantes –conocidos como vuelcos–, tráfico de drogas, extorsiones por encargo, raptos y numerosos actos violentos.

Un total de 11 detenidos

Con los ocho últimos arrestos, el número total de personas detenidas en el transcurso de esta investigación, la mayoría relacionadas con la banda de Añaza, se eleva a 11. Siete han sido enviados a la cárcel y cuatro, en libertad con cargos.

La extrema violencia empleada en el presunto secuestro y asesinato de Alberto González, un joven de 34 años de El Cardonal (La Laguna) con antecedentes penales por robos y tráfico de drogas, provocó una gran conmoción en Tenerife.

Los investigadores tuvieron claro desde el primer momento que los tres primeros detenidos, pese a su corpulencia, tuvieron que precisar la ayuda de otros miembros de la misma banda de Añaza para poder llevar a cabo una operación tan compleja.

De otro modo no se explicaría que desarrollaran el rapto durante tres días de otros dos jóvenes musculados, el presunto asesinato de uno de ellos a base de palizas y las heridas de gravedad causadas al otro, que pudo sobrevivir pero requirió hospitalización.

Los que limpiaron la sangre

Entre los últimos ocho arrestados, cuatro de ellos ya en Tenerife II, hay jóvenes con diferentes grados de implicación. Unos habrían participado de forma directa en el secuestro y las agresiones, otros prestaron apoyo logístico –traslado de las herramientas que se usaron en las torturas como mazos, colocación de las bridas, vigilancia de las viviendas donde se desarrollaron los hechos...– y otros tuvieron una participación indirecta, como la limpieza de los abundantes restos de sangre que dejaron las continuas golpizas que recibirían Alberto y León en un garaje de la vivienda en la que se desarrolló el grueso de las agresiones. Al menos dos de ellos se presentaron de forma voluntaria en la comisaría de Tres de Mayo y terminaron esposados.

El secuestro de Alberto González y su amigo León se produjo el 28 de julio en un aparcamiento de un supermercado de El Tablero, un barrio de Santa Cruz de Tenerife. Allí se había citado con ellos un conocido de ambos. Pero cuando los dos jóvenes llegaron al parking quienes los esperaban eran miembros de la banda de Añaza. Era una trampa. Las diferencias y enfrentamientos entre Alberto González y este grupo venían de muy atrás.

Las disputas agravaron en abril, siempre según la principal hipótesis de la Policía. Durante un festival de música celebrado en el sur de Tenerife, Alberto tuvo una pelea con miembros de la banda de Añaza.

El detonante de un brutal suceso

Esta pelea prosiguió en una discoteca de la principal zona turística de la Isla. Alberto sufrió heridas por un ataque con arma blanca –cuatro cortes en los glúteos– de un integrante del grupo adversario. Como respuesta, el grupo de Alberto se habría dirigido a la vivienda de uno de los integrantes de la pandilla de Añaza. Habría disparado a la puerta cuando no había nadie como advertencia.

Los agentes de Homicidios trabajan bajo la creencia de que en ese encuentro en el aparcamiento de El Tablero fue cuando los de Añaza secuestraron a Alberto y León, los introdujeron en un vehículo y empezaron a golpearlos para maniatarlos.

Los moverían por varias viviendas durante el rapto. Las pesquisas apuntan a dos lugares donde se produjo el grueso del secuestro y las agresiones: una finca de Lomo de Mena, en el municipio de Güímar, y una vivienda ubicada en la calle Salto del Ángel, en el barrio de Santa María del Mar de la capital.

Varias decenas de personas estaban concentradas la noche de este viernes en los alrededores del Palacio de Justicia de la capital en espera de saber si la jueza los enviaba a prisión o los dejaba en libertad, en medio de importantes medidas de seguridad. Varias unidades de la Policía Nacional vigilaban el acceso en el que se encontraban estas personas.

A prisiones peninsulares

Los tres que ya fueron enviados a la cárcel en agosto han tenido que ser trasladados a prisiones peninsulares por razones de seguridad. El primero fue Moisés Baute el día 5 de este mes de septiembre. Los otros dos, Aarón Vargas y Jonathan Martín, fueron trasladados el pasado 16. Están investigados por los delitos de homicidio o asesinato, lesiones agravadas, detención ilegal y contra la integridad moral, y pertenencia a banda criminal.

Personas concentradas la noche de este viernes por fuera del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife. / El Día

A ellos se suman ahora otros cuatro miembros más de la banda de Añaza, acusados de los mismos delitos por su presunta participación directa en las brutales agresiones que acabaron con la vida de Alberto González y en las que se llegaron a utilizar mazos.