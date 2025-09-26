La operación policial contra la banda de Añaza por el asesinato de Alberto en Tenerife se salda con otros ocho detenidos

La operación que ha puesto en marcha este jueves 25 de septiembre la Policía Nacional por el presunto asesinato de Alberto González en Tenerife a finales de julio se ha saldado finalmente con la detención de ocho personas, la mayoría relacionadas con la banda de Añaza, que se suman a los tres cabecillas de este grupo -Aarón Vargas, Moisés Baute y Jonathan Martín-, que ya se encuentran en prisión provisional.

Fuentes oficiales de la Policía Nacional han confirmado este viernes 26 de septiembre a EL DÍA que estos ocho últimos detenidos, a los que se relaciona con el presunto secuestro, torturas y asesinato de Alberto González, además de las palizas a un amigo de este, conocido como León, que quedó gravemente herido, pasarán en las próximas horas a disposición judicial.

Últimas detenciones

Los últimas detenciones se produjeron este jueves en Tenerife, 58 días después de los dos primeros arrestos. Moisés Baute –alias Moi El orejas y luchador de kick boxing– y Jonathan Martín –alias El gordo y portero de discoteca–, se entregaron la madrugada del 30 de julio en la comisaría de la Policía Nacional de la avenida Tres de Mayo de Santa Cruz y quedaron detenidos.

Aparecieron en un vehículo con el cadáver de Alberto González en el maletero. Pero también transportaban en el asiento trasero al otro joven que también raptaron y que dejaron malherido, el amigo de Alberto mencionado y conocido como León.

El tercer detenido, Aarón Vargas -alias El caca, empresario y presidente del UD Añaza de fútbol-, fue arrestado tres días después de que los dos primeros se entregaran en comisaría, el 1 de agosto. Baute, Martín y Vargas han sido enviados a cárceles de la Península tras ingresar en un primer momento en Tenerife II por temor a que sufrieran represalias de algunos internos del centro penitenciario situado en el municipio tinerfeño de El Rosario.

Extrema violencia

Con los ocho arrestos de este jueves el número total de personas detenidas, la práctica totalidad relacionadas con la banda de Añaza, se eleva a 11. La extrema violencia empleada en el secuestro y asesinato de Alberto González -se usaron mazos-, un joven de 34 años natural de El Cardonal, La Laguna, provocó una gran conmoción en Tenerife.

Los investigadores tuvieron claro desde el primer momento que los tres primeros detenidos tuvieron que precisar ayuda de otros miembros de la misma banda de Añaza para poder levar a cabo una operación tan compleja como el rapto durante tres días de dos personas, Alberto González y León, el presunto asesinato del primero como consecuencia de los golpes recibidos y las heridas de gravedad al segundo, que pudo sobrevivir a las palizas y requirió hospitalización.

El secuestro de Alberto González, con antecedentes penales por robos y tráfico de drogas, y su amigo León se produjo el 28 de julio en un aparcamiento de un supermercado de El Tablero, en Santa Cruz de Tenerife. La banda de Añaza, cuyas desavenencias con Alberto venían de atrás, los retuvo presuntamente en al menos dos viviendas, una en Güímar y otra en Santa María del Mar, durante tres días.

Les pegaron con mazos

Durante este secuestro, Alberto y León sufrieron supuestamente palizas y vejaciones, en las que se llegarían a emplear mazos. Hasta que el día 30 de madrugada, Moisés Baute y Jonathan Martín se entregaron en la comisaría de la avenida Tres de Mayo de Santa Cruz de Tenerife con el cadáver del joven de La Laguna en el maletero y León gravemente herido en el asiento trasero. Los ocho detenidos de este jueves se encuentran en esa misma comisaría a la espera de pasar a disposición judicial en las próximas horas.