Detenido en Alicante un hombre buscado por Países Bajos por delitos sexuales a menores

La Policía Nacional ha detenido en la localidad alicantina de Hondón de las Nieves a un fugitivo de 37 años de edad, sobre el que recaía una orden europea de detención y entrega (OEDE) cursada por las autoridades de Países Bajos para terminar de un cumplir una condena por un delito catalogado en el país reclamante de delitos sexuales a menores.

Según informa la Comisaría Provincial, a través del Grupo de Fugitivos Internacionales de la UDYCO de la Comisaría General de Policía Judicial se tuvo conocimiento de que un varón reclamado por Países Bajos podría estar residiendo en la localidad de Hondón de las Nieves.

Según la OEDE, el fugitivo era reclamado en su país natal por haber cometido en el año 2017 actos obscenos a una persona de sexo femenino que, en el momento de la agresión, era menor de 15 años. Dicha acción tiene aparejada una pena de 18 meses de prisión en los Países Bajos y aún le quedaba por cumplir un año, cinco meses y veinticinco días.

Búsqueda

Los agentes de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante iniciaron las gestiones relativas a la averiguación del actual paradero del fugitivo y sobre la base de los datos aportados por la unidad central mencionada establecieron un dispositivo policial de búsqueda en Hondón de las Nieves.

Gracias al dispositivo policial, los agentes encargados de la investigación, localizaron y detuvieron al varón reclamado, quien, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del juzgado de la Audiencia Nacional competente en la causa para tramitar la extradición.